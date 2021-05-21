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【名人入市】「十優港姐」麥明詩重回首置身份　與胞兄斥1,678萬元入市宇晴軒

股樓投資 19:46 2021/05/21

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近日疫情平穩，樓市勢旺，增加買家入市信心，亦有不少名入趁機入市。根據土地註冊處最新記錄顯示，長沙灣宇晴軒1期3座高層C及D雙連單位成交，買家為「十優港姐」麥明詩與其胞弟麥明山。

成交的兩個單位實用面積共921平方呎，C室及D室分別為467平方呎及454平方呎，兩個單位均為兩房間隔。日前兩單位共以1,678萬元沽出，兩個單位分別810萬元及868萬元，實用面積呎價約18,219元。資料顯示，買家為「十優港姐」麥明詩及其胞兄麥明山。

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【有相睇】呎價首破1.7萬　東涌分層戶新高　買家一睇即愛上【下一頁

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利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事李啟昌透露，麥明詩早前已將持有的屯門菁雋單位內部轉讓給其母親，重回首置身份後即購入上述單位，即可以較低稅率入市，僅需付樓價3.75%印花稅，涉約62.9萬元。

據悉，原業主約於2003年11月，以共約359萬元購入上述兩個單位。持貨至今約18年，現轉手帳面獲利1,319萬元離場，大賺約3.7倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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