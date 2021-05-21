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【Google】 Google疫下設實體店 料夏季開幕

環球政經 21:01 2021/05/21

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新冠肺炎疫情影響下，多個實體店舖品牌均轉至綫上業務，以抵消疫情所引政的衝擊，不過Google卻反其道，並宣布將於今年夏天在美國紐約開設實體店舖，提供硬件產品購買及維修服務。

因應美國疫情，公司表示店內所提供的購物模式跟以往會有所不同，例如會限制進店的人數，要求顧客嚴格遵守安全措施，另外Google每天亦將會多次進行清潔消毒。

Google實體店將會於其紐約辦公室樓下開設，並鄰近紐約著名景點雀兒喜市場（Chelsea Market）。據稱，客人在店內不單可以購買Google旗下各類硬件產品，例如是Nest智能家居產品、Fitbit可穿戴式設備等，另外亦可透過綫上落單後，再到店舖取貨。

【大行報告】摩通首予中糧家佳康「增持」評級　三大因素將推動估值重估　料潛在升幅逾80% 【下一頁

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責任編輯 : 陳子謙

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