【新股IPO】京東物流2618超額認購逾700倍 凍資逾5500億元

京東物流（新上市編號：02618）已於今日（21日）截飛，據市場消息透露，京東物流獲超過100萬人認購，錄得超額認購逾700倍，凍資逾5500億元；京東物流認購反應熱烈，市場冀望能為沉寂一時的新股氣氛增添朝氣。此外，京東物流傳擬以招股下限40.36元定價，淨集資逾245.8億元，將於下周五（28日）掛牌；聯席保薦人為美林、高盛及海通。

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綜合多間券商數據顯示，京東物流錄得逾2163億元孖展，相當於超額認購約271倍，當中富途借出371.9億元、輝立借出320億元、華泰借出307.9億、耀才借出380億元、信誠借出170億元。

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事實上，京東物流自招股以來反應熱烈，其中一個原因是並非來港第二上市的新股。稍早前，百度（09888）、嗶哩嗶哩（09626）來港第二上市，在招股前市場亦萬眾期待，但明顯認購反應未見很湧躍，上市表現更是令人失望。無他，因為這兩新股都是已在美國上市，由於來港第二上次股價會受其美股股價制肘，故此投資者都預期升幅有限，甚至乎，不少熟悉美股的投資者更會「偷步」在美股入市，用不著等到香港掛牌，以至認購反應比下去。

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記者：張以正