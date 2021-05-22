【細味醺徒@iM網欄】榮光冨士，新派純米大吟釀可配串燒？

前幾回介紹的新派清酒，大部份都是純米吟釀/吟釀/純米酒級，即是精米部合度較高，釀酒時所用的酒米較少。我也不肯定是否因為大眾對大吟釀級的清酒有既定的框框，所以新派清酒都主力在中低階酒中求創意，務求以較低成本造出有特色而價格低廉的酒，還是受制於釀酒的技術，太精細的話，就很難加入太多的變化。

總而言之，您很少會遇上一枝純米大吟釀/大吟釀，是由藏人釀出類似白酒的口味的。近年在日本大熱，來自最穩陣清酒之選的山形縣的「榮光冨士」，卻是例外。

負日本酒度的皇者

在日本酒評網發現這銘柄近年好評大增，一直想嘗試。可是，這個酒藏的主力銘柄，都是生酒，而且都是負日本酒度的酒，酒質變化了便會變味，酒瓶貼紙亦很顯眼地寫明「需冷藏」，難以說服自己裝作看不到，就打消了網購的念頭。去年年尾剛看見一家規模較大的本地酒商大減價，而這銘柄竟是買一送一，就立刻與友人一人一瓶。雖然都預計未必是最新入瓶的酒，但難得可以半價買入，大酒商存溫有保證，不妨一試。連送貨，由於買一送一，僅是340元一枝，純米大吟釀級別，更是加入了金箔的特別版，絕對相宜吧！當天買的，就是這枝Pure Gold。我後來也存了一段時間才喝，它甘口的味道很獨特，而這酒藏大多數的酒，日本酒度都是負值，看來這是這種酒藏的風格。這枝酒加入的食用金箔無味，但將酒倒進小杯內，配上金箔，心理卻大大加分了。

▲ 榮光冨士純米大吟釀79 AU Pure Gold

▲ 酒杯內的金箔

竟可以純米大吟釀配串燒？

此次以後，還想再試它的其它銘柄，剛好在一家串燒店內找到了它的另一枝主力酒「闇鳴秋水」。咦？用純米大吟釀配串燒？好像不乎清酒配搭101吧！書本說的，是純米大吟釀太滑太淡，配濃味食物會被全蓋過。拿了酒瓶來看，恰恰日本酒度與之前的Pure Gold一樣，都是負3.0。還記得開初教過各位日本酒度的意思嗎？正數數值越高，酒越辛口，負數數值越大，酒屬甘口。而此酒日本酒度負3.0，也算較甘口的酒，加上之前喝過它的Pure Gold，想像到它的味道，也就一試。這酒酸味較重，活像一枝白酒，配趁濃味的食物有化膩的作用，配搭燒物也實在不錯。這枝「闇鳴秋水」的精米步合度是38%，所以口感也很滑，不如平常襯串燒的吟釀級/純米酒的「鞋口」。價錢貴嗎？也不，其實日本原價僅二千日元，很抵買。香港日本酒舖凍櫃儲存，普遍售約400元左右，也算合理吧！

▲ 榮光冨士純米大吟釀「闇鳴秋水」

如果您喜歡喝甘口酒，而又只愛大吟釀級的細緻口感，此銘柄也就不能錯過了！

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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