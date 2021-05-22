【餓「新」嘗啖＠iM網】北越菜 傳統越南菜的原貌

這一年多來，天空很藍飛機很少，他們不來我們不往，大家都過著「固步自封」的日子。偶爾吃吃法國菜、意大利菜、日本菜、韓國菜、越南菜……偽裝去了旅行。

說到越南菜，認真講究起來，原來還分南越菜和北越菜，我們平時吃的越南菜，多是南越菜，情形有如們多將意粉歸類為意大利菜，將鵝肝料理歸類為法國菜。

南、北越的飲食口味其實大不同，北越吃得比較清淡，南越則較重口味，就如越南知名的牛肉河，北越放的是芽菜洋蔥，南越則是加了九層塔和大量蔬菜。要追溯迴異，和氣候有關係，也和他們的歷史文化有莫大的關係。

越南在第二次世界大戰前，曾是法國殖民地，二戰結束後，胡志明領導的越盟在北方河內建立「越南民主共和國」，是為「北越」；而法國則挾持皇帝在南方西貢繼續他們的政權控制，是為「南越」，南、北越彼此進行長達九年的法越戰爭，影響了南、北越南的民生也影響了他們的飲食文化。

北越保留越南傳統風味，著重呈現食材原始味道，使用較少香料，多用地道食材，如椰青、刁草等，味道較為清淡。南越菜則深受法國飲食文化影響，用上大量香草及多款西方食材，如番茄、生菜等，口味較濃。簡單說，南越菜是fusion菜，北越菜則是傳統越南菜的原貌。

日前到灣仔一間越南小店DK1885吃越南菜，前身是開在新蒲崗的「北正宗」，他們做的就是正宗的北越南菜，感覺和平時吃的越南菜很不同。最欣賞的是他們海鮮類，一道椰青蒸糕蟹令人一吃難忘。

老闆阿Ray特意跑到旺角揀頂角靚糕蟹，用新鮮泰國椰青蒸製，端上枱爆膏蟹蓋已叫人嘩然，呷一啖湯品，清甜，每口盡是精華，蟹肉更是爽彈鮮甜，滲有椰子清香，讓人回味無窮。

椰汁喇沙葉煮海螺也相當出色，自家調配醬汁，以新鮮椰青肉及椰汁煮成，香濃汁醬包住粒粒厚肉肥美的海螺，滋味豐盈，餘下的惹味椰汁，用來點即炸油條，更是一絕。此外，他們的自家烤孔豬和燒鵪鶉也值得一試，做到皮脆肉嫩，味道和火候又調教到恰到好處。

▲ 椰青蒸糕蟹令人一吃難忘

▲ 椰汁喇沙葉煮海螺點油條一絕

▲ 椰汁喇沙葉煮海螺點油條一絕

▲ 自家烤乳豬見到都覺吸引

▲ 燒鵪鶉肉嫩味美



如今的經濟環境，小店經營不容易，難得仍用心去堅持，值得鼓勵。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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