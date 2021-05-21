【iBond 2021】專家料明年通脹升逾2% iBond回報或有驚喜

▲ 專家預期明年通脹升逾2%，市料iBond回報有望超過兩厘保證息率。

統計處今天（21日）公布4月份整體消費物價指數（CPI），升0.7%，漲幅較市場預期的0.6%高，專家指凸顯本港通脹持續升溫，有利通脹掛鈎債券（iBond）回報，追息族更憧憬新一批官債首次派息時或有驚喜，可能超逾兩厘的保證年回報，皆因花旗專家預期，第三季通脹最厲害，錄得3.7%的漲幅才見頂。

事實上，通脹已連續多月緩升，剛公布4月份升0.7%，若剔除紓困措施等影響，上月基本通脹則升0.3%。政府發言人指主因是交通費及燃油漲價等。

本來華僑永亨經濟師李若凡及大新 （02356） 經濟師温嘉煒齊料，4月份CPI錄得0.6%漲幅；而信銀國際經濟師李業勤眼光最準，預計升0.7%。

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若以季度衡量，花旗投資銀行及財富管理策劃部主管黃栢寧今午回應本報查詢指，仍維持第三季CPI最厲害的預測，料升3.7%，遠較第二季的0.8%升幅為多，而第四季升幅則稍為放緩至2.4%。

至於全年計，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖補充，料CPI升1.6%，明年升2.2%。李若凡料，今年全年CPI只升1.7%，明年及2023年有望齊錄得2.1%漲幅。上商研究部主管林俊泓相信，今年CPI升1.7%，畢竟失業率回落幅度及經濟復甦等仍待觀望，但往後兩年，受低基數效應及疫後報復式消費等，明年升2.3%，2023年亦升2.2%。信銀李業勤更樂觀，料明年升2.4%，後年才放緩至2.2%。而大新温嘉煒則預測，明年CPI升2.3%，2023年更上揚2.5%。星展香港經濟師謝家曦對媒體說，今年CPI料升2%，明年更可能漲至2.5%，差距較大，但仍須視乎電子消費券、輸入性通脹、以至疫情反覆及全球復甦狀況等變數所左右。

正因業界憧憬市民積壓的消費將大爆發，將刺激未來兩年本港通脹或升逾2.2%或以上，跑贏iBond的兩厘包底息。

4月通脹按年升0.7% 按月升0.2百分點【下一頁】

而iBond （04239） 今天收報103.8元，上述官債至去年掛牌至今，最高曾見104.95元，低位102.65元，仍較面值100元高。

另一方面，政府經濟顧問上周五公布GDP時仍維持CPI預測，一如財政司司長陳茂波於2月底公布預算案時曾料，今年整體通脹率為1.6%，基本通脹只有1%漲幅。

中小行港元定存推3.28厘破頂息【下一頁】

此外，專家以3大主因力薦iBond抽得過，且長揸勝短炒，包括︰

（1）比拼同屬低風險的港元定期存款，假如今年再推的iBond，墊底息有兩厘，遠勝1年港元定期存款息，最高僅得0.7厘。市面的長息有雙冠王，分別由騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米 （01810） 投資的天星（Airstar Bank）提供，在在凸顯iBond抽得過；

（2）銀行水浸下，存息易跌難升，今天渣打 （02888） 追趕劈息快車。上周一（10日）滙豐今年內第5度減息，翌日（11日）輪到中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 跟減，目前恒生及3大發鈔行的1年定期存款，乍現0.1厘超低息；

（3）「五窮月」不幸應驗中咒，恒指恍如坐過山車，累股友擔驚受怕；「六絕月」又快殺埋身，唯恐股市再勢危，難怪市民的辛苦錢急欲尋避險兼抗通脹的投資工具。幾近零風險的iBond，保本兼穩賺息；假如通脹加劇，派息或有驚喜。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源