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【iBond 2021】香港4月通脹按年升0.7%　按月升0.2個百分點

Hot Talk 19:07 2021/05/21

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香港4月通脹按年升0.7%　按月升0.2個百分點

提供至少2厘利息的通脹掛鈎債券（iBond）即將開賣，作為iBond浮息指標的綜合消費物價指數（CPI）連續4個月上升，4月CPI按年升0.7%，升幅較3月擴大0.2百分點。若撇除所有政府一次性紓困措施的影響，4月基本通脹率則按年升0.3%，主因本地交通費用上升及汽油價格升幅擴大所致。

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至於經季節性調整的綜合消費物價指數，截至4月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，而截至今年3月止的3個月的相應升幅則為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅分別0.1%及0.2%。

政府：基本通脹微升主要反映交通費用上升　短期價格壓力輕微

政府發言人表示，4月基本消費物價通脹率輕微上升至0.3%，主要反映港鐵提供較少車費折扣和巴士車費增加，令本地交通費用上升。展望將來，由於本地經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，整體價格壓力在短期內應保持輕微。政府會繼續密切留意情況。

雖然CPI連續4個月上升，但由於iBond的浮息是以付息日的最近6個月CPI的平均按年通脹率計算得出，相信短期內難高過iBond的2厘保證利率。

最近6個月綜合消費物價指數

月份 綜合消費物價指數按年變幅
2021年4月 +0.7%
2021年3月 +0.5%
2021年2月 +0.3%
2021年1月 +1.9%
2020年12月 -0.7%
2020年11月 -0.2%

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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