【招商銀行 3968】遭中銀保監處罰7,170萬元 招行指已採取措施落實整改要求

中國銀保監會今日公布，依法查處5間金融機構，包括招商銀行（03968）。銀保監指，招行因通過關聯非銀行機構的內部交易、同業投資、理財資金等違規投向地價款或「四證」不全的房地產項目，罰款7,170萬元人民幣。

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招行回應指，相關事項源於2018年銀保監會開展的現場檢查。該行重申，高度重視監管意見，自2018年以來，已採取一系列有力措施逐項落實整改要求，做到「壓實責任、立查立改、舉一反三」。

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記者：郭秀慧