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Fujifilm推打印機及多功能影印機　最平3699元起

環球政經 19:41 2021/05/21

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富士膠片商業創新香港（原名富士施樂（香港））今日舉行產品發布會，推打印機及多功能影印機，最平3699元起。公司指出，在新冠肺炎疫情底下，在家工作或遙距辦公的機會增加，而且其小型打印機銷量以倍增長，因此也集中發展雲端及AI投術，推出打印機及多功能影印機產品，以迎合市場。是次推出4個型號，共14款產品，當中ApeosPrint C325 dw售3,699元。

富士膠片商業創新香港指出，ApeosPrint C325 dw較市面上的小型影印機體積為細，而且亦較現有的型號體積減少40%，輕7kg。此外，產品提供每分鐘31張A4紙或每分鐘41張A5連續快速彩色或黑白打印，又接受傳真文件設定密碼。公司續指，該影印機可應用於零售服務櫃台、酒店接待處、各類辦公室等。

值得留意的是，原名富士施樂（香港）今日亦宣布，正式改名為富士膠片商業創新香港。在1962年，與富士施樂各佔有公司50%股權，當中施樂為美國一間文案管理、處理技術公司，產品包括印表機、影印機、耗材供應；到90年代，富士則佔有75%，而施樂則佔25%；在2019年，富士膠片以23億美元回購施樂所持的合資子公司富士全錄的25%股份，即富士膠片佔有100%股權，因此亦有更改公司名稱的決定，而全球有16個國家公司都會更改名稱。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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