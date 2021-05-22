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【iPhone 12】蘋果iPhone 12系列全球大賣　2021年首季銷售額及出貨量排名榜首

科技 12:00 2021/05/22

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本年第一季度，iPhone 12系列在全球的銷售額及出貨量，均排名在前4位。

蘋果（Apple）自去年推出的iPhone 12系列，手機首度搭載5G網絡，並提供高性能及合理價格，因此受到不少消費者歡迎。據研究機構Counterpoint Research最新報告顯示，在本年第一季度，iPhone 12系列在全球的銷售額及出貨量，均排名在前4位。

＜＜【5G手機】受惠於蘋果iPhone 12　2020年日本5G手機銷量躍升至1100萬部

＜＜【iOS 15】蘋果iOS 15下月公布　將不支援哪些舊iPhone？

Counterpoint Research數據指出，在本年一季，全球智能手機收入突破1000億美元（約7,765億港元），Apple推出的iPhone 12系列更是佔據主導位置。當中iPhone 12 Pro Max、 iPhone 12及 iPhone 12 Pro的全球銷售額共佔32%，分別排名於第一、第二及第三位。在出貨量方面，iPhone 12全球市佔率為5%，排名第一，其次為iPhone 12 Pro Max（4%）。

報告也顯示，iPhone 12 Pro Max成為美國最暢銷的手機。而三星（Samsung）的Galaxy S21 Ultra 5G，在美國和歐洲的銷量較高。另外，三星年度旗艦S21系列手機銷量不俗，同樣擠進全球銷售額前10名以內。

責任編輯：李寶如

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