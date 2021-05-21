【大行報告】華泰證券首予思摩爾「買入」評級　料現價可再升五成　股價連升第5日

華泰證券發表報告指，思摩爾（06969）是提供霧化科技解決方案的全球領導者，國內電子煙的滲透仍在初期階段，而美國的 PMTA 製度有望促進行業集中度的提升以及大客戶的黏性。華泰證券首次覆蓋並給予「買入」評級，給予思摩爾 2020 年 80 倍 PE，對應目標價 90.20 元。

華泰證券認為三大核心優勢成為思摩爾核心壁壘：

1）研發技術領先：FEELM 陶瓷芯技術全球領先；

2）大客戶深度合作：公司主要客戶為國內外知名煙草公司和獨立品牌，PMTA 政策有望進一步提升客戶黏性；

3）供應鏈成熟且產能領先：公司與上遊供應商保持穩定合作關係，先發優勢致使公司產能領先。

大行對思摩爾評級及目標價：

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