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【C家教路@iM網欄】經濟數據續添市場憂慮 短綫保守降低波動性

名人薈萃 23:28 2021/05/21

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繼非農就業數據不及遠期後，上周三（12日）美國公佈的4月消費者物價指數 （CPI） 再次引起市場對通貨膨脹的恐慌。上周三公佈的CPI漲幅是逾12年來最大，同比高達4.2%，超過市場預期的3.6%。事件讓市場短時間內再次進入恐慌狀態，美股納指當日跌逾2.67%，恐慌指數 （VIX） 急升約兩成，市場正憂慮持續的急速通貨膨脹會超出美國聯儲局能忍受的範圍。

因為大宗商品的價格繼續上漲，零部件短缺早已蔓延至汽車以外的行業，重倉電子股的台灣股市突然要面對新冠疫情的爆發，封城、停學等措施再次出現，令台灣加權指數曾一度跌逾8.5%。現時市場將更偏好定價能力較高的行業，如醫療保健板塊及消費必需品行業等。

除了大宗商品外，加密貨幣亦是市場認同能抵禦通脹壓力的資產之一，可是最多接二連三的不利消息，如特斯拉 （TSLA） 老闆Elon Musk 撤回了比特幣購車的計劃，以及在Twitter上的暗示，使比特幣價格一周從5萬多元急瀉逾萬元，其後本周三（19日）中國人民銀行更禁止機構提供任何涉及加密貨幣的服務。在筆者撰稿時，被中國封殺的比特幣已回調至4萬美元以下水平，資金持續流走至黃金相關資產。

雖然經濟復甦仍穩定地進行中，可是現在要確認一種趨勢還為時過早，最近有部分第一季被殺估值的增長股用了1個月時間便反彈成功，甚至將要創新高，可見市場的波動性非常大。筆者認為暫時仍會選擇採取更保守的看法，以指數期貨對沖，期望長倉股票可以跑出，從而降低基金的波動風險。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有特斯拉的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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