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【樓市熱話】由公屋搬去私人樓　乘升降機陌生小孩一句話　港男醒悟「有些事是公屋比不上」

股樓投資 19:38 2021/05/21

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住公屋還是私樓，是個歷久不衰等話題，有人會認為要努力給自己和家人最好的；亦有人認為住公屋可以不用負擔數十年的債券，享受人生。近日在討論區，就有位網民分享自己經歷。該網民住了公屋二十多年，也同意公屋有很多優點，甚至在搬出公屋時，怕日後會後悔。但當他在搬進私人樓第一日，就醒悟「有些事是公屋比不上，多便宜也沒有用。」

【樓市熱話】情侶共月入3.9萬 擁180萬首期 尋600萬內單位 3選1點揀好？ 【下一頁

事主經歷：

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【樓市熱話】「父幹」買樓新聞禍害市民？ 父母買樓贈子變應份 網民：只是額外BONUS 【下一頁

帖文一出，引來網民熱議，不少網民都認同事主的看法，「甚麼樓也好，鄰居最重要，還有樓上樓下」、「鄰居有修養自然你也會有修養，是真正的class提升，不單是資產提升」、「買樓買鄰居， 和要入名校一樣，為的是一班好同學」、「其實就這麼多廢話也沒有用，住過近10年靚私樓，不要說公屋，連2線屋苑也不會再接受到」「如果對自己沒有要求，接受到自己成世都是做一萬零多兩萬蚊的工作，住公屋其實沒甚麼問題，但總有些人對自己有要求，不會希望自己是社會低下層，會想見識多一點，那這些就不會想住公屋。」

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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