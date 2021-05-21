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【英國王室】哈里稱長期被忽視 無人同佢傾喪母之痛

環球社會熱點 19:26 2021/05/21

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英國哈里王子早前宣布與美國名嘴奧花雲費合作，推出新紀錄片探討心理健康。哈里王子於首集亮相時表示，在王室中一直感到被忽視，而且從來沒有人會提起亡母戴安娜王妃。另外，哈里強調自己與妻子梅根曾積極融入王室，可惜最終仍是失敗告終。

威廉斥BBC玩弄戴妃心理弱點  暗指專訪拆散家庭 【下一頁】

由哈里王子（Prince Harry）監製，名為「你看不見的我」（The Me You Can't See）的紀錄片，在蘋果（Apple）旗下串流平台Apple TV +播出。哈里於周五（21日）播出的紀錄片中，與奧花雲費（Oprah Winfrey）談及，面對網上針對自己和太太梅根（Meghan Markle）的攻擊不斷升級時，曾多次向王室尋求協助，但盡被王室徹底忽視（total neglect）。哈里指自己與梅根在4年內嘗試一切方法，令自己可以留在英國，繼續履行王室成員職責，但最終依然失敗。

回憶起失去母親後的時期，哈里指王室內部其實並不會討論戴安娜王妃的離世，反而眾人只期望年幼的他能夠獨自面對，由母親離世帶來的痛苦，以及蜂擁而至的媒體關注。

BBC終認造假呃戴妃做專訪 戴妃誤信自己被監視 【下一頁】

在早前宣傳時，哈里曾提及父親查理斯、祖母英女王及已故祖父菲臘親王的教育方式，使他年幼時飽受痛苦。哈里希望為自己的孩子打破惡性循環，於是決心搬到美國。哈里在片中透露，查理斯經常安慰年幼的自己及威廉，解釋他年輕時亦經歷兩兄弟正在經歷的一切。但哈里認為父親所言不合理，父輩的經歷不意味後輩需要再度承受，父輩甚至應該因為自身的負面經歷，想辦法令後輩避免承受同樣痛苦。

哈里表示，王室曾告訴他參與當中，生活便會改善。但哈里卻不認同，他認為唯一能夠解放自己及打破困境的方法，就是告訴別人真相。所以哈里決心離開，拒絕再被媒體和王室體制引發的恐懼控制，真誠面對過往不能明言的傷悲。哈里堅稱，自己未來不會因欺凌而變得沉默。

責任編輯：李俊儀

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