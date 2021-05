【英國王室】哈里稱長期被忽視 無人同佢傾喪母之痛

英國哈里王子早前宣布與美國名嘴奧花雲費合作,推出新紀錄片探討心理健康。哈里王子於首集亮相時表示,在王室中一直感到被忽視,而且從來沒有人會提起亡母戴安娜王妃。另外,哈里強調自己與妻子梅根曾積極融入王室,可惜最終仍是失敗告終。

由哈里王子(Prince Harry)監製,名為「你看不見的我」(The Me You Can't See)的紀錄片,在蘋果(Apple)旗下串流平台Apple TV +播出。哈里於周五(21日)播出的紀錄片中,與奧花雲費(Oprah Winfrey)談及,面對網上針對自己和太太梅根(Meghan Markle)的攻擊不斷升級時,曾多次向王室尋求協助,但盡被王室徹底忽視(total neglect)。哈里指自己與梅根在4年內嘗試一切方法,令自己可以留在英國,繼續履行王室成員職責,但最終依然失敗。

回憶起失去母親後的時期,哈里指王室內部其實並不會討論戴安娜王妃的離世,反而眾人只期望年幼的他能夠獨自面對,由母親離世帶來的痛苦,以及蜂擁而至的媒體關注。

在早前宣傳時,哈里曾提及父親查理斯、祖母英女王及已故祖父菲臘親王的教育方式,使他年幼時飽受痛苦。哈里希望為自己的孩子打破惡性循環,於是決心搬到美國。哈里在片中透露,查理斯經常安慰年幼的自己及威廉,解釋他年輕時亦經歷兩兄弟正在經歷的一切。但哈里認為父親所言不合理,父輩的經歷不意味後輩需要再度承受,父輩甚至應該因為自身的負面經歷,想辦法令後輩避免承受同樣痛苦。

哈里表示,王室曾告訴他參與當中,生活便會改善。但哈里卻不認同,他認為唯一能夠解放自己及打破困境的方法,就是告訴別人真相。所以哈里決心離開,拒絕再被媒體和王室體制引發的恐懼控制,真誠面對過往不能明言的傷悲。哈里堅稱,自己未來不會因欺凌而變得沉默。

