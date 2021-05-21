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【每日焦點】日本去年5G手機銷量達1100萬部　抖音、快手等105款程式非法收集個人資料

科技 20:00 2021/05/21

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外媒報道，去年日本5G手機銷量達到1100萬部。另外，抖音、快手等105個手機Apps被指非法收集用戶個人資料。

近年各大手機品牌積極推出5G手機，智能手機市場迎來5G換機潮。最近有分析機構數據指出，2020年日本5G手機銷量達到1100萬部，較2019年大增40%，當中主要為蘋果（Apple）iPhone 12系列手機，佔據近一半市佔率，其次為夏普（Sharp）、三星（SamSung）、富士通（Fujitsu）及索尼（Sony）等手機品牌。

【5G手機】受惠於蘋果iPhone 12　2020年日本5G手機銷量躍升至1100萬部

用戶愈來愈注重個人私隱，最近卻有報道指出，中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中國網信辦）發表報告，列出105個手機Apps非法收集用戶個人資料，抖音、快手等亦榜上有名。被指違反必要原則、非法蒐集、使用用戶個人資料的105款手機Apps當中，有19款是影片程式，34款是瀏覽器，51款是求職程式，以及1款是工具類程式。

【網絡安全】抖音等105款手機Apps被指非法收集個人資料　限期前需完成修改

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責任編輯：李寶如

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