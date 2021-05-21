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住宅電費補貼6月起推行 向合資格住戶提供1,000元補貼 逾270萬戶受惠

理財智慧 18:36 2021/05/21

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政府將在6月起推行新一輪的電費補貼，向每個合資格電力住宅用戶提供1,000元的電費補貼，約270萬戶能受惠。

4月份領取綜援下跌0.3% 失業類別個案保持平穩 【下一頁

由6月開始，政府會連續11個月，在每月首日向當天是中電或港燈的電力住宅用戶戶口，注入80元的電費補貼，並在第12個月注入120元的電費補貼，總數共1,000元。

【家居設計】戶主親自設計最合心意 鑽石型廳變長方形 方便擺傢俬兼大show「八哥」收藏品 【下一頁

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新電費補貼計劃的補貼額可與2008年、2011年、2012年、2013年及2020年相關計劃下未用的補貼餘額，以及電費紓緩計劃的紓緩金額，用作支付戶口帳單所示的電費。任何未用補貼可轉撥至其後月份，用以支付直至2023年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。兩間電力公司發出的住宅用戶電費單將反映注入的補貼。查詢可致電2678 2678聯絡中電，或致電2887 3411聯絡港燈。有關新電費補貼計劃的詳情，可瀏覽www.fstb.gov.hk

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 紓困措施 港燈 中電 補貼 電費
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