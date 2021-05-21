【618購物節】淘寶天貓退貨運費險降費 商家料年減25%支出

▲ 淘寶天貓再推降費措施，平台商家退貨運費險費用全面下調。

年中網購促銷618購物節臨近，阿里巴巴 （09988） 旗下電商平台淘寶天貓宣布，自5月24日起，平台商家的「退貨運費險」費用全面下調，降費後預計商家全年的運費險成本平均下降25%。本次調整，中小商家及退貨運費險支出較高的商家料最為受惠。

新方案顯示，商家的「退貨運費險」單筆訂單保費最低由0.15元降至0.01元（人民幣，下同），最高由3.3元降低至3元，所有保費標準均進行了不同程度下調，最高降幅達93%。

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阿里巴巴上月初182億元壟斷罰單落地後，公司已宣布出台系列降平台經營門檻、減平台經營成本的措施，包括為入駐天貓商家開設「試運營期」、簡化淘寶開店門檻，以及「店鋪寶」、「單品寶」及「搭配寶」在內的部分商家營銷及營運業務工具由付費改為免費等。

阿里巴巴本月公佈首季度業績時亦宣布，2022財年所有增量利潤及額外資本將投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域。

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編輯：陳健婷