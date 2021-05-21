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美國財政部出招 議1萬以上加密貨幣交易需申報

股樓投資 18:11 2021/05/21

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繼內地有協會發公告要求防範虛擬貨幣交易炒作風險，美國財政部宣布，將建議要求任何轉帳1萬美元或以上的加密貨幣的交易，需向稅務部申報。

【加密貨幣】比特幣恐慌性暴跌　「契媽」Catherine Wood仍看50萬美元見下頁

財政部發布的新聞稿指，加密貨幣方便了逃稅等非法活動，所以總統拜登建議增撥國家稅務局的資源應對加密貨幣發展。

【加密貨幣】富途下半年推加密貨幣交易 不開放內地客戶見下頁

新的財政報告制度將包括加密貨幣、加密資產交易賬戶以及接受加密貨幣支付功能的帳戶。財政部又補充，將建議要求轉帳1萬美元或以上加密貨幣，需要向稅務部申報。


有華爾街分析師在過去幾個月警告，財政部會很快就加密貨幣採取更主動監管。財政部消息發布後，比特幣價格一度再失守40000美元關口。

 

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撰文 : 馮卓謙

比特幣 虛擬貨幣 美國財政部 美國 美元

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【拜登加稅】美財政部針對全球企業最低徵稅讓步　建議稅率不低於15%　

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