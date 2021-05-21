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【太古大股東】施銘倫退任太古主席、返回倫敦工作　曾上京為國泰「拆彈」（第二版）

股市 18:26 2021/05/21

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施銘倫將退任太古及太古地產主席，惟留任太古、太古地產及國泰航空董事。

太古股份 （00019） 及太古地產 （01972） 聯合公告，主席施銘倫表明擬返回倫敦工作，恢復擔任太古集團控股公司「英國太古集團」行政總裁職務，因此施銘倫將退任太古及太古地產主席，惟留任太古、太古地產及國泰航空 （00293） 董事。施銘倫為太古創辦人兼大股東施懷雅（Swire）家族成員，也是首名出任太古股份大班的施懷雅家族成員，但前後僅任約3年。

太古地產董事及現任行政總裁白德利將會接任太古及太古地產主席，同時退任太古地產行政總裁。隨施銘倫離任，太古系上市公司亦有一系統的管理層變動，所有變動將於今年8月24日生效。

現年47歲的施銘倫於1997年加入太古集團，2009年1月起任太古董事，並自2018年7月獲委任為太古主席。

2019年社會事件　曾上京為國泰拆彈

施銘倫出任太古主席約一年，即要解決國泰航空捲入社會運動的問題。2019年8月，中國民航局對國泰航空發出重大航空安全風險警示，之後民航局發通報，指民航局副局長崔曉峰在北京，應約會見太古主席施銘倫。

施銘倫跟民航局會面後，太古便發聲明，指對近期發生在香港的暴力和破壞活動深表憂慮。國泰時任兩名高層繼而請辭，何杲辭任行政總裁、盧家培辭任顧客及商務總裁職務，由鄧健榮接任行政總裁，林紹波接任顧客及商務總裁。

候任太古主席白德利現年55歲，1987年加入太古集團，曾駐集團於香港、巴布亞新畿 內亞、日本、美國、越南、中國內地、台灣及中東的辦事處。

太古廣場辦公樓租金逾五年來首跌，詳見【下一頁】

國泰航空主席及太古地產現任董事賀以禮將出任太古董事，並將退任太古地產董事。

太古地產中國內地行政總裁彭國邦將出任太古地產董事及行政總裁。太古地產發展及估價董事馬淑貞將出任太古地產董事。

（第二版加入施銘倫在太古的工作情況）

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港股 太古地產 倫敦 管理層變動 太古地產（01972） 國泰航空（00293）

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