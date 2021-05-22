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【一家四口 離家出走】日式業務超市的啟示

名人薈萃 09:03 2021/05/22

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本欄在3月13日《Donki在港大肆擴張》中，曾指出日本由九十年代貴族式消費高端百貨公司，漸演變為售賣日式零食便當的平民。這文章在《iMoney》的Facebook中引來眾多留言。有讀者應為香港跟日本一樣處於「下流現象」，也有讀者說日本20多年無通脹，只可輸出平民貨品。正當大家熱烈討論時，日本「業務スーパー」（業務超市）突然來襲，有人形容這是Donki的最大競爭對手，還未正式開張，已經獲得眾多媒體報導。看來其公關能力不錯，筆者也被這家業務超市洗版幾天！

其實業務超市跟Donki定位稍有不同，依筆者身處日本觀察所得，Donki雖走大眾化路綫，但日本Donki貨品種類繁多，除食物外，也有電器、電子用品、衣服、化粧品和其他生活用品，可以說是平價生活超市。Donki是精心布置其售賣場去提升消費欲，例如把場地設計得像迷宮一般。筆者曾經到過中環的Donki，剛是午飯時段，實施人流單向行走，但整體流程卻非常暢順，排隊時間也很短。Donki也悉心用人手畫出價格，而並非用電腦列印，盡可能令顧客感到人情味。

或會影響港人消費模式

然而在日本的業務超市卻主攻冷凍食品，雖然也有些餐廳專用大樽裝清潔液（消毒洗地水，洗潔精等），不過筆者在日本的業務超市觀察，顧客大多數是主婦買餸，只有約一成是餐廳入貨，購買大量食材。業務超市以「大件夾抵食」突出，沒有甚麼眼花繚亂的價錢牌，也不需減價優惠，因為你一看就知道，其價格是比其他超市便宜。比起Donki，業務超市是實而不華的選擇。在香港的業務超市，也有些平時於其他超市難買到的食品（例如納豆和櫻花味的日本酒）。

日式業務超市的出現，意味着將會有更多中低價日式食品進佔香港市場。這也代表香港人可以不出香港，也可享受猶如身處日本的美食。引伸下去，香港人下次再去日本時，將會提升其消費模式，追求更高級和更地道的日本體驗。因為既然某些產品已經可在香港的日式超市出售，又何必去到日本食相當食品？

另一方面，據日本農林水產省的出口食品統計數據顯示，香港連續16年成為日本食品的最大輸出地區。請留意，連日本的友好國—美國，都對日本食品實施禁運多年。從美國FDA禁止進口日本食品的列表中，由水果蔬菜到肉類海鮮都包含其中。而內地目前只有日本蘋果、梨、米及綠茶可以通過，其他食品則未解禁。只有香港對日本食品是如此開放，可見港人的「鄉下」情懷。筆者希望香港政府，除了參考日本厚生勞動省網站資料，同時應確保越來越多進口日本食品安全，使香港人能安心安全（あんしん あんぜん）地繼續享受日本食品質素。

 

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撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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