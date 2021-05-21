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Snapchat活躍用戶破5億 年底推打賞功能

股樓投資 17:03 2021/05/21

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Snapchat在年度峰會上公布多項消息，表示每月活躍用戶數已經突破5億，又預告將於年尾推出打賞功能，創作者能從用戶送出的禮物獲得金錢。

Twitter新出Tip Jar功能 直接打賞支持所喜愛創作者見下頁

對於2017年拒絕Facebook以數十億美元收購的Snapchat，活躍用戶突破5億是一個里程碑。過往Snapchat母公司Snap只計算每日使用用戶數，對上一次的數據是4月每日平均有2.8億人使用Snapchat，按年同期升22%，卻從未公布每月活躍用戶數。

【美股焦點】Snap上季虧損收窄 用戶數按年升兩成達2.8億見下頁

Snapchat也公布了幾樣新功能，包括推出打賞功能，讓創作者透過發布內容獲得“打賞”。用戶需要在應用程式內購買代幣，並以代幣購買"禮物”再傳送到創作者，Snap會從中收取費用。創作者只要收到累積超過價值100美元禮物，方可兌換成現金。近年多個社交平台均推出打賞功能，Twitter近日則推出 Tip Jar 功能，同樣讓用戶向創作者打賞。


用戶還可在稍後利用Snapchat瀏覽公司的服裝和配飾目錄，更可透過AR技術虛擬試穿商品。

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撰文 : 馮卓謙

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