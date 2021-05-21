【以巴停火】加沙基建幾乎盡毀 重建難實現

以色列與哈馬斯宣布停火後，美國總統拜登承諾會為加沙重建提供支援。不過，聯合國人員坦言，加沙地區的眾多基建在今次衝突上基本無一倖免，重建需時。而且，當地衝突頻繁發生，難以真正達成重建。

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國際組織及加沙地區官員表示，今次以巴衝突波及醫院﹑學校﹑海水淡化廠﹑發電廠及污水處理廠等重要基建，當地目前已經缺水缺電，未經處理的污水亦直接排放至大海。重建加沙地區，首先便要解決如此巨大的基建空缺。

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聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（Unrwa）的發言人艾里法依（Tamara al-Rifai）亦不看好加沙重建計劃，表示今次已是過去13年來，第4度在加沙發生衝突。每次衝突中，加沙必定會遭遇密集空襲，目標往往是重要基建如學校﹑民居﹑醫院或工廠，而且大多數會被夷為平地。即將國際援助組織盡力修補破損或加固受損基建，但速度亦趕不及破壞，大多加沙人民的家園及社區早已消失。

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在重建前，加沙仍要面對新冠肺炎的威脅。加沙地區衛生部表示，數以千計的民眾流離失所增加傳播新冠疫情的風險，大多醫院受損亦阻礙治療患者。加沙唯一檢測新冠肺炎的實驗室早前亦被炸毀，整個地區在防疫方面宛如已經失守。

因此艾里法依認為，加沙果真要重建，可能耗時多年才會真正實現。

責任編輯：吳漢培