  • 31°C
香港時間 : 2021521日 (五) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴停火】加沙基建幾乎盡毀 重建難實現

環球社會熱點 18:47 2021/05/21

分享：

以色列與哈馬斯宣布停火後，美國總統拜登承諾會為加沙重建提供支援。不過，聯合國人員坦言，加沙地區的眾多基建在今次衝突上基本無一倖免，重建需時。而且，當地衝突頻繁發生，難以真正達成重建。

以巴宣布停火 終結11日流血衝突 【下一頁】

國際組織及加沙地區官員表示，今次以巴衝突波及醫院﹑學校﹑海水淡化廠﹑發電廠及污水處理廠等重要基建，當地目前已經缺水缺電，未經處理的污水亦直接排放至大海。重建加沙地區，首先便要解決如此巨大的基建空缺。

    點擊圖片放大
    +2
  •  

聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（Unrwa）的發言人艾里法依（Tamara al-Rifai）亦不看好加沙重建計劃，表示今次已是過去13年來，第4度在加沙發生衝突。每次衝突中，加沙必定會遭遇密集空襲，目標往往是重要基建如學校﹑民居﹑醫院或工廠，而且大多數會被夷為平地。即將國際援助組織盡力修補破損或加固受損基建，但速度亦趕不及破壞，大多加沙人民的家園及社區早已消失。

以巴衝突前世今生 QA逐一拆解 【下一頁】

在重建前，加沙仍要面對新冠肺炎的威脅。加沙地區衛生部表示，數以千計的民眾流離失所增加傳播新冠疫情的風險，大多醫院受損亦阻礙治療患者。加沙唯一檢測新冠肺炎的實驗室早前亦被炸毀，整個地區在防疫方面宛如已經失守。

因此艾里法依認為，加沙果真要重建，可能耗時多年才會真正實現。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%
今日
【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
今日
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
【馬勒當拿逝世】醫療團隊7人被控誤殺 罪成或囚25年
今日
【馬勒當拿逝世】醫療團隊7人被控誤殺 罪成或囚25年
威廉斥BBC玩弄戴妃心理弱點 暗指專訪拆散家庭
今日
威廉斥BBC玩弄戴妃心理弱點 暗指專訪拆散家庭
【新冠疫苗】兩大巴西球星接種 尼馬：願全球可以打
今日
【新冠疫苗】兩大巴西球星接種 尼馬：願全球可以打

你可能感興趣

【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%
今日 16:55
【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
今日 17:23
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
【馬勒當拿逝世】醫療團隊7人被控誤殺 罪成或囚25年
今日 15:10
【馬勒當拿逝世】醫療團隊7人被控誤殺 罪成或囚25年
基建 加沙 巴勒斯坦 以色列 美國

上一篇文章

【英國王室】哈里稱長期被忽視 無人同佢傾喪母之痛

下一篇文章

【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間20:00）
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵