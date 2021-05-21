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【有相睇】呎價首破1.7萬　東涌分層戶新高　買家一睇即愛上

股樓投資 17:57 2021/05/21

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樓市暢旺，加上盤源短缺，終致二手樓價升勢加速。中原地產吳楚興說，藍天海岸5座高層F室成交，實用面積388平方呎，一房間隔，原叫價668萬元，終減價5萬元，以663萬元易手，實用呎價17,088元。值得留意的是，上述呎價除了打破屋苑紀錄，亦創東涌區二手分層戶新高。 

單位相

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單位呎價之所以破頂，皆因位於高層，而且有海景。吳楚興續說，上址屬罕有極高層沙螺灣海景單位放盤，買家一睇即喜歡，故即場還價，雖然業主只減5萬元，但買家見單位可遇不可求，加上看好後市，故迅速拍板承接。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，而且外望開揚景觀。 

資料顯示，原業主於2015年以465萬元買入單位，現帳面獲利198萬元，物業期內升值約43%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 藍天海岸 中原地產 東涌

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