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大華銀行夥拍Art Central 呈獻《墨黛竹虛》 望參與者反思與大自然關係

理財智慧 17:46 2021/05/21

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今次是大華銀行與Art Central第五年合作，在是次合作中，大華銀行將在大華銀行藝術空間呈獻36幅來自「2019及2020年大華銀行年度水墨藝術大獎」的得獎水墨作品，以及由新媒體藝術家及「2019年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎者張瀚謙（h0nh1m）所創作的大型沉浸式互動裝置《墨黛竹虛》。

【家居設計】戶主親自設計最合心意 鑽石型廳變長方形 方便擺傢俬兼大show「八哥」收藏品 【下一頁

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，從長久以來與Art Central的合作可見，大華銀行對推廣藝術及文化項目的決心，亦為社區締造可持續發展的未來。她又指，今年的展覽將推出一系列活動，例如大型裝置作品《墨黛竹虛》，大華銀行年度水墨藝術大獎得獎作品展，和有關可持續藝術的講座，希望能為參觀者提供令人耳目一新的觀展體驗。

【周未好去處】Art Central 2021正式開幕！逐一看4大展區藝術作品 【下一頁

《墨黛竹虛》用63枝密密麻麻的竹竿而組合而成，以科學家收集碳排放數據為靈感。63枝竹竿代表至今共63年的氣候變化。當參觀者觸摸竹林，竹林會有所改變，隨著手掌的熱力，竹竿上的水墨會漸漸消失，這象徵了人類活動對周遭環境造成的影響。作品希望能透過參觀者親身體驗，反思人類與大自然的關係，以及兩者在未來共存的可能。

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責任編輯：羅浩濂

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