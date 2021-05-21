  • 31°C
香港時間 : 2021521日 (五) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】投資專家指比特幣是「鬱金香狂熱」　此前曾預測比特幣上60萬美元

股樓投資 19:59 2021/05/21

分享：

本周加密貨幣市場全綫下跌，比特幣價格一度跌至3萬美元水平，基金公司古根海姆（Guggenheim Partners）全球投資總監Scott Minerd周四（20日）稱，這讓他想起了17世紀的「鬱金香狂熱」（Tulipmania）。

彼時鬱金香剛引入歐洲，荷蘭上流社會視之為身份象徵爭相購買，市場上炒賣風氣盛行，鬱金香的價格一度炒至12倍，直到最後泡沫在1637年爆破。

Scott Minerd在推文中指出：「加密貨幣已被證實為鬱金香狂熱。當價格上漲時，無論是鬱金香或加密貨幣都會倍升，直至市場供應淹沒了需求。」他還在補充道：「這並非是加密貨幣的死亡，就像鬱金香狂熱曾令市場崩潰，但也代表鬱金香終結。」

今年2月時，Scott Minerd曾預測比特幣長期可升至60萬美元，他稱自己通過比較比特幣與黃金的供應量與價值，預測比特幣最終可升至40萬美元至60萬美元之間。不過近期他亦警告比特幣上漲過快，認為比特幣可回落至2萬至3萬美元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

基金 經濟 美元 比特幣

下一篇文章

【名人入市】「十優港姐」麥明詩重回首置身份　與胞兄斥1,678萬元入市宇晴軒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物