【加密貨幣】投資專家指比特幣是「鬱金香狂熱」　此前曾預測比特幣上60萬美元

本周加密貨幣市場全綫下跌，比特幣價格一度跌至3萬美元水平，基金公司古根海姆（Guggenheim Partners）全球投資總監Scott Minerd周四（20日）稱，這讓他想起了17世紀的「鬱金香狂熱」（Tulipmania）。

彼時鬱金香剛引入歐洲，荷蘭上流社會視之為身份象徵爭相購買，市場上炒賣風氣盛行，鬱金香的價格一度炒至12倍，直到最後泡沫在1637年爆破。

Scott Minerd在推文中指出：「加密貨幣已被證實為鬱金香狂熱。當價格上漲時，無論是鬱金香或加密貨幣都會倍升，直至市場供應淹沒了需求。」他還在補充道：「這並非是加密貨幣的死亡，就像鬱金香狂熱曾令市場崩潰，但也代表鬱金香終結。」

今年2月時，Scott Minerd曾預測比特幣長期可升至60萬美元，他稱自己通過比較比特幣與黃金的供應量與價值，預測比特幣最終可升至40萬美元至60萬美元之間。不過近期他亦警告比特幣上漲過快，認為比特幣可回落至2萬至3萬美元。

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编辑：李勝男