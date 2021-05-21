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【煤氣費】花旗料今年凍結煤氣費　料中華煤氣純利減少1.6億元

股市 17:42 2021/05/21

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花旗估計，明年8月才會加煤氣費，預料煤氣純利會因此減少1.6億元。

煤氣 （00003） 過去一齊維持每兩年加一次煤氣費，花旗認為，由於香港經濟在疫情下非常疲弱，煤氣今年8月有機會不調整煤氣費，打過昔日每兩年加價4%至5%的行徑，並將加煤氣費時間押後一年到明年8月，預料煤氣純利會因此減少1.6億元。

花旗指，雖然煤氣押後加價，但內地零售天然氣銷量料錄得高增長，上半年增幅或超過三成，主要與去年基數低有關，而為配合政府減碳目標，煤改氣將更顯著，預期2022至2023年零售天然氣銷量增加11%。現時內地一次性能源消耗中，煤佔57%，天然氣只有約10%。

花旗：人民幣升值也利好煤氣業績

由於煤氣半數盈利來自內地，因此人民幣兌港元升值也利好煤氣業績。花旗稱，今年來人民幣兌港元按年升值約8.4%，將帶來滙兌收益。

花旗調高煤氣目標價13.6%至12.5元，評級維持「沽售」，認為近日煤氣上升與投資者在波動市下尋求防守性較高的股份有關，該行相對偏好港華燃氣 （01083） ，因港華燃氣今年預測市盈利較低，只有約8.2倍，但盈利增長較煤氣強勁。

相關文章：【業績｜公用股】中華煤氣維持20送1紅股、末期息23仙 無考慮今年調整煤氣費（第二版）

相關文章：【收息股】大和：煤氣8月有機會加煤氣費　明年有望恢復「十送一」紅股政策

 

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 目標價 煤氣 香港中華煤氣（00003） 港華燃氣（01083） 純利 煤氣費 香港 中華煤氣
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