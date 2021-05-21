【加密貨幣】富途下半年推加密貨幣交易 不開放內地客戶

劵商富途證券高級副總裁徐禮周三（19日）在首季財報電話會議中指，富途已開始研究在美國、新加坡及香港等地申請虛擬資產相關牌照，最快下半年加開放予國際客戶交易加密貨幣。

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當被問及內地監管情況時，徐禮回應指公司將嚴格遵守監管指引，並肯定不會向內地客戶提供買賣虛擬資產的服務。周二（18日）中國人行指「中國互聯網金融協會」、「中國銀行業協會」、「中國支付清算協會」發布聯合公告，要求金融、支付機構不得開展與加密貨幣相關業務，消息觸發市場震盪。

富途今年３月起進軍新加坡市場，富途指新加坡客戶的平均年齡與中港市場相約，但資產規模仍與其他市場有一定差距。富途又指新加坡作為該行進軍的首個東盟市場，未來希望可進軍其他國家，甚至是其他以英語國家。

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