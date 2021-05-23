【都市診療室】「免疫評分」決定化療需要

腸癌是本港的頭號癌症。簡單來說，腸癌就是腸黏膜上的正常細胞不受控制地生長。

腸癌可分四期，一至三期腸癌的治療方法以手術為主，手術亦是目前唯一可根治腸癌的方法。各期的癌細胞情況以及一般治療概況：

一期的癌細胞仍在黏膜下層，手術後只需要觀察，不需要輔助化療。

二期的癌細胞到了肌肉層或漿膜外，90至95%病人手術後只需要觀察，餘下的5至10%病人則因復發風險較高，需要輔助化療。

三期病人的癌細胞影響附近淋巴，手術後一律需要輔助化療。

四期的癌細胞擴散到其他器官，一般不會考慮純以手術治療。

所以，手術後是否需要化療，主要是在二期有灰色地帶。但如何分辨哪些二期腸癌病人復發風險較高，需要輔助化療呢？傳統上，可根據病人的風險因素評估，包括手術前有否腸穿、腸塞；手術切除的淋巴數目是否足夠；腫瘤是否低分化；腫瘤有否到了漿膜外；以及腫瘤的血管和淋巴有否受癌細胞影響。如果存在以上的高危因素的話，一般會建議病人接受手術後輔助化療。

除此之外，也有其他工具，可以幫助病人作出是否接受輔助化療的決定，例如腫瘤基因評分、微衛星不穩定，以及最新的「免疫評分」。

評分可評估復發風險

免疫評分，簡單來說就是在腫瘤的不同區域，包括腫瘤的中心、腫瘤的邊緣，看看兩種免疫細胞，CD3和CD8的數量、分佈、密度等，再通過特定軟件計算出評分。免疫評分高的話，一般康復情況會較理想，可考慮不接受輔助化療；相反若免疫評分低的話，代表復發風險高，應考慮接受輔助化療。

基本上，所有二期腸癌病人手術後都適合使用免疫評分，評估自己是否需要輔助化療。若病人傳統復發風險因素較多，但病人不希望手術後再化療，可以採用免疫評分或基因檢測等其他工具，幫助病人作出最後的決定。甚至也有相反的情況，經過傳統風險因素評估後，認為病人復發風險低，但病人希望多參考一個評估工具。若發覺免疫評分顯示他復發風險較高，也可以以此為依據，重新考慮是否接受輔助化療，以增加治療的效果及減低復發風險。

當然，不論是否需要輔助化療，病人也應從生活習慣着手減少復發，包括多做運動，減少吃紅肉或醃製食物、多吃新鮮蔬果等。此外，必須定期覆診，監察康復的情況。一般來說可在手術後一年做一次大腸內窺鏡檢查，若沒有異常，可以三年後再做第二次，即使出現復發也可早些察覺，及早處理。

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