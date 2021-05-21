【網民熱話】妻本打算買入大三房連工人套　老公反建議買兩房 工人自住一間房 　惹網民質疑違法

不少家庭在生小孩後都會考慮請工人，但工人來到家中要住哪裡都是需苦惱的問題。近日就有網民在討論區發帖，指原本打算三年後換一間連工人套的大三房單位，但事主老公就希望單獨再買入小兩房單位，其中一間給工人姐姐，另外一間就把它出租。事主疑惑此舉會否犯法，於是上來問網民的意見。

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事主經歷：

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事主補充道現在還未有工人，預計有小朋友後會聘請。又指一開始已預計買兩個單位，只是不知道下一間買兩房定三房，三房是打算跟工人姐姐同住，另一間兩房租出去。事主亦認為老公不是嫌工人房不夠好，而是不想整天對著工人。

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帖文引來網民熱烈討論，不少網民都對事主老公的行為大惑不解，「妳老公是正常人嗎？要不要買輛車給工人駕駛？要不要請多個工人給工人用？」、「工人套已經夠好了，還說要給個單位她住？你老公好有錢？」、「香港人，你有個工人24小時可以隨傳隨到，現在要她時間夠了就走？改天一定後悔。」

而根據標準僱傭合約（ID407）第3條，外傭必須在僱主的住址工作及居住。僱主須按照僱傭合約中「住宿及家務安排」內訂明的標準，為外傭提供免費住宿。換言之，外傭不可以與僱主分開居住。

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責任編輯：黃苑筠