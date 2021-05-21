  • 31°C
香港時間 : 2021521日 (五) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】妻本打算買入大三房連工人套　老公反建議買兩房 工人自住一間房 　惹網民質疑違法

理財智慧 19:04 2021/05/21

分享：

不少家庭在生小孩後都會考慮請工人，但工人來到家中要住哪裡都是需苦惱的問題。近日就有網民在討論區發帖，指原本打算三年後換一間連工人套的大三房單位，但事主老公就希望單獨再買入小兩房單位，其中一間給工人姐姐，另外一間就把它出租。事主疑惑此舉會否犯法，於是上來問網民的意見。

【樓市熱話】港鐵站上蓋樓盤由出口門到月台要10分鐘　事主大批不便　引來網民逐個評港鐵站沿綫盤 【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

事主補充道現在還未有工人，預計有小朋友後會聘請。又指一開始已預計買兩個單位，只是不知道下一間買兩房定三房，三房是打算跟工人姐姐同住，另一間兩房租出去。事主亦認為老公不是嫌工人房不夠好，而是不想整天對著工人。

【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘　【下一頁

帖文引來網民熱烈討論，不少網民都對事主老公的行為大惑不解，「妳老公是正常人嗎？要不要買輛車給工人駕駛？要不要請多個工人給工人用？」、「工人套已經夠好了，還說要給個單位她住？你老公好有錢？」、「香港人，你有個工人24小時可以隨傳隨到，現在要她時間夠了就走？改天一定後悔。」

而根據標準僱傭合約（ID407）第3條，外傭必須在僱主的住址工作及居住。僱主須按照僱傭合約中「住宿及家務安排」內訂明的標準，為外傭提供免費住宿。換言之，外傭不可以與僱主分開居住。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

家庭關係 香港 僱傭合約 外傭

上一篇文章

【商家福音】天貓宣布「退貨運費險」減價 商家全年運費險成本平均降25%

下一篇文章

【職場熱話】年過30出席中同聚會 驚覺人人都月入5、6萬？　網民：正常都吹大30%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物