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【消費指數】受交通費用及汽油價格上升影響 本港4月份消費物價指數微升0.3%

環球政經 17:57 2021/05/21

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政府統計處今日（21日）公布本年4月份的消費物價指數，據綜合消費物價指數，4月份整體消費物價和去年同期較上升0.7%，較今年3月份的相應升幅0.5%為高；扣除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數於今年4月份的按年上升0.3%，主因是本地交通費用上升和汽油價格升幅擴大所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，在2021年4月的升幅類別，如電力、燃氣及水上錄得上升23.5%、公營房屋租金上升11%、交通費上升1.5%、食品上升1.1%、衣履上升0.7%、雜項服務上升0.3%；而在2021年4月錄得按年跌幅類別為私人房屋租金下跌1.5%、煙酒下跌0.3%、雜項物品下跌0.3%。


政府發言人表示，四月份基本消費物價通脹率輕微上升至0.3%，主要反映港鐵提供較少車費折扣和巴士車費增加，令本地交通費用上升。與此同時，消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。由於本地經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，營冀望整體價格壓力在短期內應保持輕微。

【全新地標】全長約1.4公里 啟德空中花園今日起開放：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

經濟 綜合消費物價指數 政府統計處 香港 交通

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