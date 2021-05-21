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【復甦股】周大福年內累漲近40%　大行料兩隻股更受惠放寬疫情限制

股市 17:18 2021/05/21

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本港疫情邁向「清零」，本地零售股持續造好。周大福 （01929） 、六福集團 （00590） 周五再升2.9%及3.7%，年初至今累積漲幅已達到39%及13.4%。不過，有大行指出，即使香港在本年放寬疫情限制措施，對香港零售銷售的提振，或未及市場預期，預計有兩隻股票更為利好。

摩通日前報告指，受惠穩固需求復甦，過去數季比較基數較低，以及店鋪積極復業，該行覆蓋的珠寶股年初至今累升25%，同期MSCI中國非必需消費品指數跌15%。不過，由於增加店鋪競爭趨於激烈，自7月起比較基數上升，將周大福及六福集團評級由「增持」降至「中性」。

摩通：如放寬限制　旅客復甦也需時

摩通重申，相對偏好周大福，維持對其長遠增長軌跡的正面看法，但由於大部分正面催化劑已反映，預計短期下行風險大於潛在上行空間，建議趁高鎖定利潤。該行又指，香港與內地潛在放寬限制預計利好投資情緒多於基本面，認為本年較後時間放寬限制，對香港零售銷售的提振，或未及市場預期，因旅客復甦也需時，而部分珠寶股擴大內地業務，攤薄了香港需求，故預計放寬限制對利福國際 （01212） 及莎莎 （00178） 的利好更大於珠寶股。

方正：周大福內地開店空間7000間

周大福今年累升四成，方正證券日前發表研發指，測算周大福在內地開店空間為7000間，較目前有70%增長潛力，預計公司2021至23財年每股盈利為0.47元、0.57元和0.67元，給予23財年目標市盈率23倍，對應合理價值15.5港元。另外，16至19財年含特別股息的股息率在6%以上，目前公司常規股息率37%，如公司派發特別股息，股息率將有一定吸引力。

【大行報告】滙豐維持永利澳門目標價不變　料業務5月及6月份將復甦　指其目前估值屬合理水平

【異動股】MSCI香港指數新貴周大福半日升逾6%　ASM太平洋降班跌半成（附納入剔出清單）

【零售寒冬】周大福曾逆市挫3%　富瑞降評級：近日升勢已反映利好

編輯：區嘉俊

港股 大行報告 股票 珠寶 每股盈利 周大福 莎莎 周大福（01929） 利福國際（01212） 六福集團（00590）
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