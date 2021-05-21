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【騰訊快手】騰訊及快手奪東京奧運、北京冬奧轉播權　快手全日升逾5%

股市 17:44 2021/05/21

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【騰訊快手】騰訊及快手奪東京奧運、北京冬奧轉播權

騰訊 （00700） 及快手 （01024） 奪得東京奧運、北京冬奧轉播權。快手周五（21日）宣布，與央視簽署合作協議，獲得2020年東京奧運會及2022年北京冬奧的視頻點播及短視頻權利，是全球首個取得奧運會轉播權的短片、直播平台。騰訊也指，與央視達成官方合作，正式成為2020東京奧運會與北京2022年冬奧會持權轉播商。

消費、醫藥、科技行業料成恒指改革贏家　快手市值重新逼1萬億｜詳見【下一頁】

快手宣布，正式成為東京奧運與冬奧會的持權轉播機構。自7月23日東京奧運會開幕起，用戶可通過快手網站（kuaishou.com）、快手APP、AcFun APP、快影APP等應用點播本次東京奧運會的全部賽事。

恒指季險結果即將揭盅，資金追逐大市值新經濟股。快手今日盤中高見240.4元，漲近6%，並以接近全日最高位收市，收報239.8元，漲5.7%或13元，成交18.5億元。騰訊績後跌3.4%，收報588.5元，成交額237.8億元。

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編輯：趙穎妍

港股 快手—W（01024） 新經濟股 奧運會 經濟 恒生指數 北京 新經濟 科技行業 東京

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