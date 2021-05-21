【昂坪360】全港首個「纜車探知館」料今夏揭幕 去年日均本地客人數按年增13% 纜車可靠度維持歷史高位

新冠疫情重創全球旅遊業，為全面配合抗疫措施，昂坪360去年的營運日數只有204天、大減接近4成，全年到訪人數近26萬人，當中以本地賓客佔大多數，本地賓客之日均訪客量按年增加接近13%，於個別長假期到訪的本地賓客更按年大增近5成。2021年農曆新年及復活節長假的本地賓客人數，更創下過去8年新高。與此同時，昂坪纜車之維護工作並未受到疫情影響，團隊繼續致力維護纜車服務的穩定性及可靠度，纜車於2020年平均可靠度達至99.93%，維持2019年創下的歷史高位。

▲ （昂坪360提供）

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昂坪360繼「360 私人訂製大嶼遊」、與恆香老餅家攜手設立的「恆香‧百年」展覽館後，又推出全新活動。昂坪360將設立全港首個以「纜車」為主題的展覽館——「纜車探知館」，預計於今年夏季揭幕。此常設館內設有8大展覽體驗區可供賓客互動，包括昂坪纜車興建過程、纜車組件展覽、VR體驗區等。

賓客可嘗試化身纜車工程師，戴上VR虛擬眼鏡，「走進」工程禁區，一步一步沿著工程師足跡，貼身體驗其工作環境。當中更有以昂坪纜車為本的展品介紹纜車運作背後的動力和工作，以啟迪小朋友的科學思維，務求讓他們寓學習於娛樂。此外展覽館更設有專業導賞員，帶領賓客暢遊每個展區講解展品特點，以及揭示工程禁區鮮為人知的日常工程。

▲ （昂坪360提供）

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而早前為配合綠色健康旅遊潮流，昂坪360旗下的360假期旅行社於疫情期間推出「360 私人訂製大嶼遊」小型包團項目，以自組小型包團形式出遊。賓客可按個人喜好自訂行程，選擇各具特色的大嶼山景點、工作坊、路線等組合，務求為賓客提供最貼心的行程。同時昂坪360亦與多間大嶼山區內酒店合作，推出多款「自助餐／酒店住宿套票」的優惠，在疫情下為賓客帶來專屬禮遇及全新「本地遊」體驗。

▲ （昂坪360提供）

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昂坪360董事總經理劉偉明表示：「過去一年社會面對重重挑戰，但昂坪360團隊以創新思維應對，舉辦多個合家歡主題活動，成功吸納不同年齡層的本地賓客到訪，而去年於個別長假期到訪昂坪360的本地賓客更大增5成。我期望在疫情放緩下，香港的市場及消費氣氛進一步恢復，讓更多賓客能到訪昂坪360享受大自然之美。此外，團隊已積極準備迎接疫後帶來的機遇，期望能加強與大灣區內景點的合作，共同開拓更闊的發展空間。」

昂坪360以創新思維策略應對疫情困境，積極與知名品牌合作，在長假期舉辦多個創意的合家歡主題活動，其中於去年秋天舉辦的FILA戶外運動節，大受賓客歡迎，活動首創「運動打卡遊」，奪得多個國際市場企劃獎項，成果豐碩。至於今年復活節與香港恆香老餅家攜手設立「恆香‧百年」展覽館，呈現昔日香港經典「恆香酒家」，活動亦成功吸引大批本地賓客，令今年復活節長假期的日均本地賓客量高達5,000人，創出過去8年在這段期間的本地賓客數字新高。

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責任編輯：陳楚琨