【虛擬資產】香港落實推出虛擬資產交易發牌制度 僅專業投資者可參與

▲ 【虛擬資產】香港落實推出虛擬資產發牌制度 僅專業投資者可參與

政府去年11月開始就建立虛擬資產服務提供者發牌制度展開諮詢，諮詢總結文件於今日公布。文件指大多數意見支持應為虛擬資產交易所制定發牌制度。財經事務及庫務局表示，會根據諮詢總結，着手擬備《打擊洗錢條例》修訂條例草案，目標是在2021-22立法年度把草案提交立法會審議。

文件建議，為保障投資者，只有在香港成立並有固定營業地點的公司，方會被考慮獲發虛擬資產服務提供者牌照，而無牌虛擬資產服務提供者則被禁止在香港或境外向香港公眾推廣虛擬資產活動。如無牌進行受規管的虛擬資產活動，可處罰款500萬元和監禁七年；以及如屬持續的罪行，則可就該罪行持續期間的每一日，另處罰款10萬元。財庫局建議，自發牌制度實施後提供180日過渡期，以協助有興趣的人士提交申請。

私人交易平台若不會在任何時間管有客戶的金錢或虛擬資產，而實際資產交易在該平台外進行，則不屬規管範圍內。

散戶無法參與虛幣交易

投資者資格方面，文件維持持牌虛擬資產交易所只可向專業投資者提供服務的建議；虛擬資產交易所同時須實施嚴格準則，以決定哪些虛擬資產可在其平台上進行買賣。

對於有不少意見認為應容許散戶交易買賣虛擬貨幣，財庫局回應稱，鑑於虛擬資產行業屬新興行業，其風險較傳統金融市場為高，在確保市場妥善有序發展的政策目標下，規定虛擬資產交易所只可向專業投資者提供服務可確保投資者獲得適度保障。當局認為，至少在發牌制度的初期，實行有關規定做法恰當。證監會會繼續留意市場情況，待市場更趨成熟時再檢討相關要求。

除無牌經營將被處以罰款及監管之外，文件同時列出了其他刑事罰則，包括：一）在與申請牌照相關的情況下，就任何要項作出虛假、具欺騙性或具誤導性的陳述，可處罰款100萬元和監禁兩年；二）違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定要求，可處罰款100萬元和監禁兩年；以及三）為誘使他人購入或出售虛擬資產而作出有欺詐成分或罔顧實情的失實陳述，可處罰款100萬元和監禁兩年。

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