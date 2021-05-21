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【電動狂熱】福特發布新電動車 不到12小時預訂數達 2 萬

股樓投資 16:03 2021/05/21

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美國汽車製造巨頭福特(Ford) 日前發布最新全電動的「F-150 Lightning」，發布後不到12小時，預訂量已經達到 2 萬輛。

【Tesla】Tesla擬跟億緯鋰能磋商 有關電池供應事宜見下頁

Ford行政總裁Jim Farley向外媒CNBC 表示，市場對「F-150 Lightning」反映很好，現時已經接到2萬份訂單，已經準備好與其他電動車生產商競爭。

福特汽車有望於2050年 自家生產電動車電池見下頁

    點擊圖片放大

Farley形容這次預售是測試美國主流廣泛承認電動車與否，並會繼續觀察有關車款的市場表現。

F-150一直都是Ford在北美市場最暢銷的系列，而包括F-150在內的F系列，是Ford最賺錢的車款。

電動車近年大行其道，2019年另一電動車製造商Tesla發表新車款the Tesla Cybertruck，行政總裁Elon Musk兩日後在社交平台表示，已經收到14.6萬個訂單。

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撰文 : 馮卓謙

電動車 汽車 福特 Tesla 美國

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