  • 30°C
香港時間 : 2021521日 (五) 21:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【涼風有信Vincent@iM網欄】下月甲午 預示戰爭 以巴衝突加劇

名人薈萃 21:24 2021/05/21

分享：

各位讀者好！

大家接種了疫苗未呀？

隨著疫情的舒緩，香港開始見到清零的曙光。大家記得繼續緊守崗位， 令「零」的數字繼續持續，這樣內地通關，或與其他國家建立旅遊氣泡，亦機會在望。

雖然香港的疫情數字得以控制，但其實同一時間，世界的其他角落疫情數字卻在不斷擴張，特別是一些氣溫較熱/熱帶地區的國家，例如印度，菲律賓等，疫情不斷失控。

我看今個月「癸巳」月，這條難以捉摸的水蛇，仍是發揮著影響，在世界上其他地方蠢蠢欲動。加上天氣熱的國家，其國民一向忌火，一踏入夏季，他們的確診數字便飆升。

而到了下個月「甲午亅月，情況應該會加劇。

「甲午亅是一組異常兇惡的密碼，因陽木生大火，木壯火猛，散播火毒。一見甲午，通常應了戰爭，衝突，甚至疫病。

2014年正是甲午年，該年香港發生了佔中事件。由於火毒猛烈，該年全球流行一種運動，叫「冰桶挑戰」。人人淋一盤冰水在身上，消散火毒。動畫電影「frozen魔雪奇緣」，亦在該年全球勁收10億美元票房， 用魔雪助觀眾散熱。

所以最近的以巴衝突，相信到下個月會再嚴重化。而熱帶地區的國家疫情亦會擴張。

上天有好生之德，大家有心的，若有機會可以捐錢，送物資，網上宣揚和平等等亦可，所有可以幫到世界的事我們都應嘗試。多做功德，福氣自來，希望大家團結一心 ，世界就會和平。

好了，說說投資。

年頭介紹了大家買比特幣，皆因「辛丑」與比特幣性相近。當時比特幣由三萬幾升至六萬。而一入夏季，火剋陰金，比特幣便開始下跌。

筆者預測，這個跌勢會一直持續至農曆六月。到農曆六月尾，如果比特幣價格回復至三萬美元水平，有閒錢的投資者就可以考慮入市撈底，持有至年尾。這個策略應該帶給大家不錯的利潤。

好了，希望世界和平，疫情盡快清零！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

更多涼風有信Vincent@王賢訊的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 涼風有信Vincent

最新專欄文章 更多

【涼風有信Vincent@iM網欄】「五窮亅詛咒 癸巳月水力不夠 六七月迎來更大跌幅 資本市場難看好
2021/05/13
【涼風有信Vincent@iM網欄】「五窮亅詛咒 癸巳月水力不夠 六七月迎來更大跌幅 資本市場難看好
【涼風有信Vincent@iM網欄】立夏節氣，巳火善變，變種病毒肆虐 保平安，關鍵是「雞」！
2021/04/30
【涼風有信Vincent@iM網欄】立夏節氣，巳火善變，變種病毒肆虐 保平安，關鍵是「雞」！
【涼風有信Vincent@iM網欄】下月5號 立夏節氣 五行逆亂，疫情不樂觀，慎防變種病毒肆虐
2021/04/22
【涼風有信Vincent@iM網欄】下月5號 立夏節氣 五行逆亂，疫情不樂觀，慎防變種病毒肆虐
【涼風有信Vincent@iM網欄】2021辛丑年，大清算之年 明年壬寅年，人類醒覺，春回大地，百業復甦
2021/04/15
【涼風有信Vincent@iM網欄】2021辛丑年，大清算之年 明年壬寅年，人類醒覺，春回大地，百業復甦
【涼風有信Vincent@iM網欄】本月清明金水兩旺，股市暢旺 但丙火受沖，注意心、眼之疾
2021/04/08
【涼風有信Vincent@iM網欄】本月清明金水兩旺，股市暢旺 但丙火受沖，注意心、眼之疾
疫情 戰爭 旅遊氣泡 疫苗 印度 比特幣 天氣

上一篇文章

【大行點睇】申洲海外廠房逐步復工 麥格理料銷售均價將有增長 予「跑贏大市」評級

下一篇文章

【新股IPO】Apple供應鏈公司 領益智造擬香港上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱