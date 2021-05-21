【涼風有信Vincent@iM網欄】下月甲午 預示戰爭 以巴衝突加劇

各位讀者好！

大家接種了疫苗未呀？

隨著疫情的舒緩，香港開始見到清零的曙光。大家記得繼續緊守崗位， 令「零」的數字繼續持續，這樣內地通關，或與其他國家建立旅遊氣泡，亦機會在望。

雖然香港的疫情數字得以控制，但其實同一時間，世界的其他角落疫情數字卻在不斷擴張，特別是一些氣溫較熱/熱帶地區的國家，例如印度，菲律賓等，疫情不斷失控。

我看今個月「癸巳」月，這條難以捉摸的水蛇，仍是發揮著影響，在世界上其他地方蠢蠢欲動。加上天氣熱的國家，其國民一向忌火，一踏入夏季，他們的確診數字便飆升。

而到了下個月「甲午亅月，情況應該會加劇。

「甲午亅是一組異常兇惡的密碼，因陽木生大火，木壯火猛，散播火毒。一見甲午，通常應了戰爭，衝突，甚至疫病。

2014年正是甲午年，該年香港發生了佔中事件。由於火毒猛烈，該年全球流行一種運動，叫「冰桶挑戰」。人人淋一盤冰水在身上，消散火毒。動畫電影「frozen魔雪奇緣」，亦在該年全球勁收10億美元票房， 用魔雪助觀眾散熱。

所以最近的以巴衝突，相信到下個月會再嚴重化。而熱帶地區的國家疫情亦會擴張。

上天有好生之德，大家有心的，若有機會可以捐錢，送物資，網上宣揚和平等等亦可，所有可以幫到世界的事我們都應嘗試。多做功德，福氣自來，希望大家團結一心 ，世界就會和平。

好了，說說投資。

年頭介紹了大家買比特幣，皆因「辛丑」與比特幣性相近。當時比特幣由三萬幾升至六萬。而一入夏季，火剋陰金，比特幣便開始下跌。

筆者預測，這個跌勢會一直持續至農曆六月。到農曆六月尾，如果比特幣價格回復至三萬美元水平，有閒錢的投資者就可以考慮入市撈底，持有至年尾。這個策略應該帶給大家不錯的利潤。

好了，希望世界和平，疫情盡快清零！

作者_王賢訊簡介：

2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。

Youtube: Singforcharity

IG: vince_dragon

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