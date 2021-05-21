【港交所新CEO】歐冠昇周一履新基本年薪1000萬　分兩年獲發近一億元港交所股份

▲ 【港交所新CEO】歐冠昇基本年薪1000 萬 分兩年獲發近一億元港交所股份

港交所 （00388） 公布，新任行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）下周一正式履新，合約為期3年。港交所披露，歐冠昇基本年薪1,000萬港元，另會視乎董事會批准發放酌情表現花紅及股份獎授，歐冠昇同時經僱員股份獎勵計劃獲授211,756股港交所股份，分兩年平均授出。以港交所今日收市價453.6元計，該批港交所股份市值9605萬港元。

港交所表示，該批獎授股份是補償歐冠昇失去其於前任僱主任職期間所得到但未獲授予的長期獎勵損失。歐冠昇現年52歲，加入港交所前在摩通工作近31年，包括在2013年至20年出任摩通亞太區主席兼首席執行官，離職前為摩通私人銀行國際市場首席執行官。

李小加曾任石油工人記者 阿根廷籍CEO歐冠昇經歷有何特別？可見【下一頁】

港交所表示，歐冠昇成為港交所行政總裁後，會依例出任港交所董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員、聯交所主板及GEM上市委員會當然成員和上市政策小組成員。

港交所通告提及，歐冠昇出任摩通亞太區主席兼首席執行官期間，摩通在香港被證監會、金管局開出3張罰單，合計涉及4810萬元，但歐冠昇個人未在案件受查、紀律處分行動或公開譴責。

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編輯：麥德銘