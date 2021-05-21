【職場熱話】年過30出席中同聚會 驚覺人人都月入5、6萬？　網民：正常都吹大30%

不少人都會在畢業後舉辦中學同學聚會，能見到多年不見的同學固然開心，但在這段時間內大家經歷不同，亦難免會互相比較。近日在討論區，就有網民分享最近去了中學同學聚會的經歷，他發現同輩都是「打斯文工」，最少都有5萬至6萬月薪。而30多歲的他薪金只有4萬多，每令他不禁疑惑，其實在他這個年齡，月薪6萬是基本的？

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事主經歷：

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帖文一出，引起網民熱議，不少網民都叫事主不要認真，「出到來每人都會在基金薪金上吹大少少，正常也吹大30%，例如你實際4萬，吹大30%，不就5萬月入」、「認真你便輸了，我都賺6萬（但分6個月出），我都識吹啦 。」、「中同聚會 = 吹水大會」、「都是面子惹的禍，吹牛皮誰不會呢」、「人比人比死人，沒有必要做這些無謂比較，而且他們就的亦未必係是真。」

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責任編輯：黃苑筠