大戶如何挑選基金管理人

市場上越來越多交易所買賣基金（ETF）產品，即使追蹤同一個指數，如標普500指數、滬深300指數或恒生指數，也會有多個ETF產品選擇。早前筆者在「選擇ETF須看經驗往績及價格」跟大家分享了如何從基本因素分析一隻ETF是否值得投資，今次不如跟大家剖析機構投資者在選擇ETF時會考慮的幾個方向。

當機構投資者推行一個新的投資項目時，除了考慮投資策略和風險回報，更重要的是對基金管理人進行盡職審查（Due Diligence），以了解基金管理人的背景及經驗，以及其投資流程、合規及風險管理等水平，才會作出決定。

零售投資者在比較相似的ETF產品時，也可以參考機構投資者的考慮角度，從而挑選合適的基金管理人及產品。

一、基金管理人的背景及經驗

機構投資者在挑選基金管理人時，會考慮基金管理人管理相同投資策略的經驗以及規模。盡職審查可謂一個質量並重的要求，過往2、30年，全球各大巿場經歷多次起跌，由亞洲金融風暴以至環球金融海嘯不等，基金管理人是否有足夠經驗面對突發巿況，有沒有合適的應變機制在這些時候便變得非常重要。

此外，由於機構投資者的投資金額龐大，他們亦會看重有關基金管理人相同投資策略的規模，以及管理股票流動性的經驗等因素。

二、基金管理人的管理方式

指數投資亦稱為被動投資，管理方式跟主動型基金不同。以恒生指數為例，除了每季恒常的指數調整外，恒指公司也會每月調整成份股的流通系數，以及不定期按企業行動調整個別成份股的權重；由此可見，ETF基金管理人需要每天監察指數的調整，再實時進行調倉，以確保持倉與指數權重保持一致。若基金管理人未能確實跟蹤指數進行調整，或會讓投資者蒙受損失。

三、基金管理人的投資表現

ETF的投資表現可透過「跟蹤誤差」（Tracking Error）反映出來。跟蹤誤差主要量度ETF持續緊貼指數表現的能力，並以回報差異的波幅計算，當這個數值越低，即表示該ETF持續追蹤指數表現的能力越好。

而投資者亦會關注「跟蹤偏離度」（Tracking Difference），跟蹤偏離度代表ETF與指數回報上的分別，當偏離度越低，代表ETF更貼近指數的回報。

由於跟蹤偏離度會受股票派息安排及派息期巿況等影響，非基金管理人所能控制，相對而言，跟蹤誤差更適合作為客觀地評定基金管理人的標準。