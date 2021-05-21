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【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%（第二版）

環球社會熱點 20:47 2021/05/21

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英國新冠疫苗接種進度良好，解封措施亦循序漸進推行，但印度變種病毒卻為英國民眾回復正常生活帶來暗湧。根據英格蘭公共衛生署的數字，英國在過去一周中，發現感染印度變種病毒的個案激增160%。

（新版加入英歐旅遊互通受阻內容）

【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出 【下一頁】

英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜 【下一頁】

對比上周四（13日）的1,313宗，英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）周四（20日）公布，帶有印度變種的最新感染人數為3,424人，增幅達160%。PHE指印度變種持續肆虐英格蘭西北部及首都倫敦地區，同時亦有跡象顯示全國開始發現感染個案。由於目前數據多數來自10至14日前的樣本，PHE估計實際感染人數會更多。而且，PHE指有證據顯示印度變種的傳染力勝過去年肆虐英國的英國變種病毒。

    點擊圖片放大
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東英吉利大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）指出，按照數據估算，英國約有1.1萬宗印度變種感染。英國健康安全組織的哈里斯（Jenny Harries）則呼籲民眾仍要做好防疫，不要因為解封而鬆懈。另外，PHE強調目前未有證據顯示印度變種削弱新冠疫苗的效用，民眾接種後仍然可以有效減少重症及入院風險。

印度變種傳染性高，並在英國不斷蔓延，引起歐盟關注。《衛報》報道指，歐盟本來計劃在周五開會，更新今夏開放旅遊互通的國家名單，英國如今疫情整體不差，輕鬆通過每10萬人不多於75宗個案的門檻，但因當地印度變種問題，歐盟推遲兩周才決定。

有歐盟外交官指，各成員國需要更多時間觀察印度變種發展，避免名單反覆改動。

歐盟雖已同意，今夏容許已打疫苗的非歐盟民眾入境旅遊，但不等同全面開關，歐盟維持所謂白名單的安排，僅對入列的國家開放，目前名單上僅得七國，包括以色列、澳洲等疫情較佳地區。

責任編輯：吳漢培

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