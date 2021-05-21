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【英國疫情】印度變種肆虐 1周確診激增160%

環球社會熱點 16:55 2021/05/21

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英國新冠疫苗接種進度良好，解封措施亦循序漸進推行，但印度變種病毒卻為英國民眾回復正常生活帶來暗湧。根據英格蘭公共衛生署的數字，英國在過去一周中，發現感染印度變種病毒的個案激增160%。

【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出 【下一頁】

英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜 【下一頁】

對比上周四（13日）的1,313宗，英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）周四（20日）公布，帶有印度變種的最新感染人數為3,424人，增幅達160%。PHE指印度變種持續肆虐英格蘭西北部及首都倫敦地區，同時亦有跡象顯示全國開始發現感染個案。由於目前數據多數來自10至14日前的樣本，PHE估計實際感染人數會更多。而且，PHE指有證據顯示印度變種的傳染力勝過去年肆虐英國的英國變種病毒。

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東英吉利大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）指出，按照數據估算，英國約有1.1萬宗印度變種感染。英國健康安全組織的哈里斯（Jenny Harries）則呼籲民眾仍要做好防疫，不要因為解封而鬆懈。另外，PHE強調目前未有證據顯示印度變種削弱新冠疫苗的效用，民眾接種後仍然可以有效減少重症及入院風險。

責任編輯：吳漢培

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