【科技一周回顧】Google I/O年度大會正式登場　Apple Music將於下月提供無損音質功能

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.Twitter傳推出月費訂閱制Twitter Blue 升級帳戶有哪些功能？

社交媒體Twitter的訂閱模式曝光。有研究人員發現，Twitter即將推出Twitter Blue訂閱服務，向願意付費換取更佳使用體驗的用戶提供升級版功能，包括取消推文與書籤集合（Bookmark collections），收費被指為每月2.99美元（約23港元）。

2.【Apple Music】下月提供無損音質、Dolby Atmos選項 外媒：AirPods、HomePod不支援無損音質

蘋果宣布由下月開始為Apple Music音樂服務帶來杜比全景聲（Dolby Atmos）的空間音效，以及保真壓縮音訊（無損音質）功能。已訂閱Apple Music的會員，將無需額外付費。按照蘋果的說法，Apple Music曲庫中的7,500 萬首歌分為無損格式，編碼採用ALAC（Apple保真壓縮音訊編碼），以保存原始音檔的每一個位元。

＜＜【Spotify】Spotify即將推出無損音質服務？ 用戶意外發現HiFi功能選項

3.【Google IO懶人包】Google年度大會正式揭幕 Android 12、Google搜尋、地圖有咩新功能？

每年一度的Google I/O大會現正透過綫上舉行，Google已陸續宣布各種操作系統及功能更新。到底今年的發布會有何亮點？以下將為大家整理各項功能更新重點。

＜＜【Google IO】Google相簿透過AI自製回憶相集 新增「Locked Folder」密碼設定功能

＜＜【Google IO】地圖升級提供更多實用資訊 斑馬線位置都能顯示

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＜＜【Google IO】Android 12數據存取監察 與App保持安全距離

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＜＜【Google IO】Android 12測試版亮相 手機變身數碼車匙

4.【IFA 2021】歐洲大型科技展覽IFA因疫情不穩 宣布取消實體活動

持續一年之久的疫情，至今仍未完全受控，全球各大科技展覽因而受到不少影響。歐洲大型科技展IFA早前宣布，本年9月將會如常在Messe Berlin柏林展覽中心舉行展會，但由於疫情不穩定等因素，主辦方最新宣布，今年將取消綫下所有實體活動。

責任編輯：李寶如