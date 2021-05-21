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【大行點睇】申洲海外廠房逐步復工 麥格理料銷售均價將有增長 予「跑贏大市」評級

股樓投資 21:41 2021/05/21

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麥格理發表研究報告指，申洲國際（02313）管理層預期受惠於產品組合及成本轉嫁至品牌客戶，料銷售均價將有正增長，並維持今年中雙位數產能增長指引。該行將其目標價由195元下調至194元，予「跑贏大市」評級。申洲全日升4.5%，報194.5元，成交9.5億元。

【大行報告】花旗對偉易達明年前景具信心　料其股息率將達8.5%以上　重申「買入」評級  詳情請看[下一頁]

該行指，公司位於柬埔寨的廠房正遂漸復工，並計劃於下半年增騁2000，料至年底第一期將有7000名員工，未來兩年將會每年新增5000至6000名員工。而越北因疫情影響而實施交通限制，但位於胡志明市的廠房不受影響。而Adidas的越南新廠房料於年底竣工，該廠將會每年各招聘3000名員工，完成新廠房全面招聘。

【異動股】子公司表現未達預期 呷哺呷哺解任行政總裁 半日急挫近一成半  詳情請看[下一頁]

麥格理又指，現時公司出口至美國的產品已全部由海外廠房生產，故預計再面對類似新疆棉問題的風險較低。該行認為申洲國際可將上升的原材料成本轉嫁至客戶身上。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 Adidas 品牌 銷售 疫情 目標價 胡志明市 柬埔寨 越南

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