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【商家福音】天貓宣布「退貨運費險」減價 商家全年運費險成本平均降25%

股樓投資 19:10 2021/05/21

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網購很方便，但萬一收貨後貨不對版或出問題需要更換，當中一來一回的運費，對商家或買家都會增加了成本，因為不是每個商家都包退貨運費，故這亦是過去令不少消費者猶豫要不要網購的原因之一。然而，據內地媒體報道，淘寶天貓宣布自下周一（24日）起平台商家的「退貨運費險」費用全面下調，減價後，預計商家全年的運費險成本平均下降25%。

姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

據介紹，此次調整受益最多的將是中小商家及退貨運費險支出較高的商家，今年有25萬個品牌參與「天貓618」，是去年的2.5倍。新方案顯示，商家的「退貨運費險」單筆訂單保費最低由0.15元（人民幣，下同），降低至0.01元，降幅高達93%，最高由3.3元降低至3元，且對所有保費標準均進行了不同程度下調。

延伸閱讀：摩通首予中糧家佳康「增持」評級　三大因素將推動估值重估　料潛在升幅逾80%

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記者：張以正

港股 淘寶 天貓 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴

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