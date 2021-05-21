【櫻淘魔法棒@iM網欄】藝術文化就在香港 Art Basel 再度舉行

巴塞爾藝術展香港展會自2013年起每年舉行，去年實體展會因新冠疫情取消，今年載譽歸來，展出23個國家和地區逾百間頂尖藝廊的藝術品。由於疫情緣故，事隔兩年的Art Basel 在香港會議展覽中心舉行，是一年一度香港藝術界、文青及KOL熱話。

由於疫情所限，展會規模較以往濃縮了，改以全新形式結合巴塞爾藝術展的數碼平台及實體平台，包括展出56間無法親身出席的藝廊的衛星展位，以及全新「巴塞爾藝術展: 香港現場」(Art Basel Live: Hong Kong)項目，向全球觀眾廣播本屆展會。巴塞爾藝術展香港展會將呈獻展示亞洲及其他地區多元藝術圖景的獨特概覽，聚焦於地區內具有歷史意義的作品、以及新晉藝術家及藝廊展覽。

VIP 預展於5月19日開始，剛巧是佛誕假期，聽講第一日人山人海，非常熱鬧。我第二天黃昏時間到，沒有出現人迫人的場面，尚算行得輕鬆。今年令我印象最深刻的展品區內嘅靚女工作人員，笑容滿面而且親切有禮，更會主動幫我們揸機影相，值得一讚。

基本資料:

開幕之夜: 5月21日 (星期五)

正式展會: 5月22 日(下午2時至8時)、5月23日 (下午2時至6時)

https://www.artbasel.com/basel

三大展區: 藝廊薈萃(Galleries)、亞洲視野(Insights)及藝術探新(Discoveries)。



1) 藝廊薈萃(Galleries)作為主展區，將匯聚86間世界頂級藝廊，展現最高質素的油畫、雕塑、繪畫、裝置藝術、攝影、錄像及數碼做坪。重點展覽除了有由阿拉里奧畫廊展出的韓國第一代實驗藝術家金兵林、崔秉昭及金順基的作品等，更有首次來港參展的墨西哥城Proyectos Monclova。



2) 亞洲視野(Insights) 展區今年匯聚10間藝廊，透過策劃展示亞洲及亞太地區重要藝術家的作品，呈獻該地區的現代藝術史。首次參展的有Shibunkaku，將會展出亞洲當代書法關鍵人物日本戰後藝術家森田子龍的作品，亦有維伍德畫廊呈獻韓國藝術家金守子的「Encounter - A Mirror Woman」展覽。

3) 藝術探新(Discoveries) 將會呈獻8間藝廊。 展覽包括有首次參展的Anat Ebgi，將呈獻Greg Ito的新畫作。其他展覽亦有由High Art展出Hun Kyu Kim的繪畫作品，啟發來自韓國傳統絲綢繪畫技法。

▲ 一下落車就見到這架Art│Basel專車，第一時間梗喺要打卡。

▲ 一入到會場就見到，『五月盛開太陽花』，令人感覺相當有春日氣息。

▲ 村上隆先生的作品。

▲ 奈良美智的作品。

▲ 王冬齡《陶淵明「桃花源記」亂書》

▲ 據悉這是第一天售出的作品，第二天已經換上另一幅作品。

▲ 我與朋友選擇了這幅色彩鮮艷的作品前打卡。

▲ Art Basel 是靚人靚影的地方。

▲ 據知這是現場唯一行為藝術的表演者。

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