【騰訊700】騰訊雲加速綫上綫下結合 助世界智能大會打造國際化會展平台

近年雲服務愈來愈備受重用，在剛過去的第五屆世界智能大會中，騰訊雲作為大會雲服務供應商，全方位支持大會打造「會議、展覽、賽事、智能體驗」四合一的高級國際智能科技盛會。去年世界智能大會首次加入雲端技術，今年，騰訊雲採用更先進的安全技術及完善的風險管理措施，為大會綫上平台提供技術支援，保障平台安全，確保大會順利進行 。目前騰訊雲在全球部署超過2,100個加速節點，覆蓋全球30多個國家地區，能保障全球參會嘉賓在會議期間的系統可靠性和穩定性。

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為了支持今屆大會綫上綫下融合的會展模式，騰訊雲為綫上平台進行全新升級，官網平台透過電腦端、HTML5及微信小程序等渠道，向與會者全面呈現「會、展、賽、智能體驗」各類資訊，亦為政府、企業提供綫上、綫下雙邊會談的溝通服務工具。騰訊雲同時透過騰訊會議為嘉賓和觀眾搭建綫上與會橋樑，提供創新觀會體驗，實現「百網同播，千人同屏，億人同觀」的盛況。

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騰訊雲國際副總裁譚樂文表示，自去年開始，疫情為整個會議展覽行業帶來了巨大衝擊，導致大量會展延期或取消，或積極尋求舉辦展覽的創新模式。而騰訊雲正正憑藉多年積累的雲端技術和經驗，為全球各地的會展行業打造數碼新基建，幫助它們以高效且實惠的方式實現雲會展模式。

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記者：張以正