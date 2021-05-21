【人民幣】人行3個月央票中標票息2.48厘 高於定存

▲ 人行今天來港發行250億元央票，中標票息逾兩厘。

人民銀行今天（21日）來港發行總值250億元（人民幣，下同）央行票據，包括3個月期涉及100億元，以及1年期150億元。上述兩項長短期央票，中標息率超逾兩厘，遠較美債孳息高，共吸納681.85億元申請，獲超額認購1.7倍。雖然人行今次標售的央票，中標息率低於預期，當中3個月期為2.48厘，但仍高於同期定存息2.45厘，且短債較受捧，共吸資305億元，或超購兩倍。專家指，皆因短債較方便在波動市下作靈活的資產配置。

上商研究部主管林俊泓日前預計，參考二手央票的票息，以3個月較活躍，約為2.58厘，料快將標售的短債，最高接納息率約為2.65厘；而1年期的中標票息約為2.75厘。不過，分析指，今天因離岸拆息回軟，如1年期已失守3厘等，以及歐洲議會否決中歐投資協議等負面消息，或令人債投標略受影響。

此外，同屬低風險的人民幣定期存款，近日出現減息潮，現時3個月年息以招商永隆的2.45厘為高息王，而同期離岸拆息今早報2.7765厘；1年期以小米 （01810） 有份投資的天星（Airstar Bank）的2.7厘冠絕全城，但仍低於2.97厘的拆息。

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至於人行曾於2月19日打頭陣，透過金管局向機構大戶標售的3個月央票，當時的中標票息為2.7厘，1年期稍高，為2.74厘。再參考今天3個月期的最高息為2.48厘，較上次低22個基點，而1年現為2.63厘，也低11個基點 。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今午回應本報查詢指，美國4月核心通脹顯著升溫，該行早前已多次提及，美國不少經濟環節逐步回復正常，而4月份的物價升幅超出預期，上升4.2%，或正體現了這看法，當中酒店及機票價格急升可視作暫時性。唯其如此，日前當地公布的非農業就業職位增幅卻遠遜預期，凸顯目前通脹步伐仍存在明顯不確定性。

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黃栢寧補充，預計聯儲局會觀察4月由臨時性因素帶動的物價強勁上升，以至未來幾個月的數據，對評估物價上漲的持續性將很重要。他料儲局最快今年第四季縮减買債規模，明年底可能恢復加息。

黄栢寧又指，美滙指數3個月內的預測為92.14，6至12個月預測為93.82，長綫預測則為94.07。且預期今年美國10年期債息波幅區間，或處於1.5至2厘，未來有機會進一步上試2.5厘。至於人民幣前景，料3個月目標為6.45，未來半年至1年為6.35，長綫目標5.6。

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記者︰曾桂芬

責任编輯︰陳楚源