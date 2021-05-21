【Google實體店】Google將於紐約設立實體店　料今年夏季開幕

▲ Google宣布，今年夏季將會在紐約辦公室樓下開設實體店，為消費者提供硬件產品購買及維修服務。

新冠肺炎疫情下零售業大受影響，消費者購物模式轉變，不少店舖改變策略經營綫上業務。最近Google卻宣布，今年夏季將會在紐約開設實體店舖，為消費者提供硬件產品購買及維修服務。

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據外媒消息指，Google將在紐約辦公室樓下開設實體店，該店鄰近紐約著名景點雀兒喜市場（Chelsea Market）。顧客可在店舖中，購買Google旗下各類硬件產品，包括Pixel手機、Nest智能家居產品、Fitbit可穿戴式設備等。顧客還可選擇透過綫上下單，再到實體店取貨。除此之外，店舖內還提供產品維修服務，包括故障、安裝或維修屏幕等。

由於美國疫情持續，Google表示，店內所提供的購物模式與以往有所不同，例如會限制進店的人數，要求顧客嚴格遵守安全措施，例如配戴口罩、手部消毒、保持社交距離等。另外，Google每天將會多次進行清潔消毒，以確保顧客的個人衛生及安全。

責任編輯：李寶如