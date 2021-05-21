  • 32°C
香港時間 : 2021521日 (五) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google實體店】Google將於紐約設立實體店　料今年夏季開幕

科技 18:00 2021/05/21

分享：

Google宣布，今年夏季將會在紐約辦公室樓下開設實體店，為消費者提供硬件產品購買及維修服務。

新冠肺炎疫情下零售業大受影響，消費者購物模式轉變，不少店舖改變策略經營綫上業務。最近Google卻宣布，今年夏季將會在紐約開設實體店舖，為消費者提供硬件產品購買及維修服務。

<<【Google IO】Google整合Android TV系統　Android手機可當做遙控器使用

<<【Google新機】Pixel 6 Pro渲染圖曝光　手機採6.67吋屏幕後置3鏡頭組合

據外媒消息指，Google將在紐約辦公室樓下開設實體店，該店鄰近紐約著名景點雀兒喜市場（Chelsea Market）。顧客可在店舖中，購買Google旗下各類硬件產品，包括Pixel手機、Nest智能家居產品、Fitbit可穿戴式設備等。顧客還可選擇透過綫上下單，再到實體店取貨。除此之外，店舖內還提供產品維修服務，包括故障、安裝或維修屏幕等。

由於美國疫情持續，Google表示，店內所提供的購物模式與以往有所不同，例如會限制進店的人數，要求顧客嚴格遵守安全措施，例如配戴口罩、手部消毒、保持社交距離等。另外，Google每天將會多次進行清潔消毒，以確保顧客的個人衛生及安全。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率
2021/05/19
【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率
【Google IO】Google推AI診斷工具　助用戶分辨皮膚健康狀況
2021/05/19
【Google IO】Google推AI診斷工具　助用戶分辨皮膚健康狀況
【Google IO】地圖升級提供更多實用資訊　斑馬線位置都能顯示
2021/05/19
【Google IO】地圖升級提供更多實用資訊　斑馬線位置都能顯示
【Google IO】Google相簿透過AI自製回憶相集　新增「Locked Folder」密碼設定功能
2021/05/19
【Google IO】Google相簿透過AI自製回憶相集　新增「Locked Folder」密碼設定功能

你可能感興趣

【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率
17:14 2021/05/19
【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率
【Google IO】Google推AI診斷工具　助用戶分辨皮膚健康狀況
18:39 2021/05/19
【Google IO】Google推AI診斷工具　助用戶分辨皮膚健康狀況
【Google IO】地圖升級提供更多實用資訊　斑馬線位置都能顯示
19:21 2021/05/19
【Google IO】地圖升級提供更多實用資訊　斑馬線位置都能顯示
智能服務 硬件 產品 智能家居 零售 服務 美國 Fitbit 紐約

下一篇文章

【5G手機】受惠於蘋果iPhone 12　2020年日本5G手機銷量躍升至1100萬部
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？