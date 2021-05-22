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【營商氣氛】私人銀行表現持續強韌　EFG趙善銓：走資傳言「雷聲大雨點小」

商業 08:00 2021/05/22

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瑞士盈豐銀行亞太區執行主席趙善銓認為，香港暫時仍未爆發大規模的撤資潮。

本港近年先後經歷政治動盪以及新冠肺炎疫情打擊，外界憂慮香港是否出現資金外流的情況，國際金融中心地位或會被動搖。從事金融業逾30年、經歷過多番風浪的瑞士盈豐銀行（EFG Bank）亞太區執行主席趙善銓（Albert）表示，香港私人財富管理行業現時表現依然強韌，深信只要適當調整產品服務方案，以及推動業務和營運模式的轉型，以創新方式吸引客戶，前景依然充滿商機。

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趙善銓日前接受本報訪問時提及，2019年到2020年對於香港經濟市場來說，都是充滿挑戰。本港相繼經歷中美貿易衝突、社會運動以及新冠肺炎疫情，社會經濟飽受衝擊。他坦言：「如果我說我們的客戶全部都乖乖留在香港、沒有詢問過走資的問題，那肯定騙你的。」他直言，尤其在2019年10月期間，不少客戶查詢在新加坡或海外市場增設離岸戶口，但最後真正轉走的資金並不多，相信僅是「雷聲大雨點小」。

他又指：「與89民運、93移民潮、97回歸以及03沙士的情況相比，現時還相差得很遠。」他解釋，現時開離岸戶口可能需時2至3個月，而社會運動最激烈的時候，就遇上新冠肺炎在全球爆發，全球經濟情況也受到影響。變相客戶在等候開戶的期間，就開始思考不如「睇定啲先」，所以他認為暫時仍未爆發大規模的撤資潮。

疫下加速數碼化　與客戶保持緊密關係

而在新冠肺炎疫情影響下，各行各業都積極改變工作及營運模式。而作為傳統私人財富管理機構，瑞士盈豐銀行也同樣必須加速轉向數碼化，短時間內加強對基礎設施的支援，讓面向客戶的員工能更有效與客戶進行遙距溝通。

趙善銓表示，客戶近年總追求簡化及方便的服務，科技總是好幫手。而疫情更成為催化劑，無論客戶抑或是員工，對於運用科技的接受程度也變得更高，「因為我們必須要解決如何在減少面對面交流下，仍能與客戶保持緊密牢固的關係，而綫上會議就成為最好的溝通工具。」

亞太財富增長潛力大增　良性競爭令市場成長

據趙善銓透露，截至去年底，該企在亞太區的總資產已達330億瑞士法郎（逾2,855億港元），亞太區財富增長潛力已超越全球各個市場。

至於外界一直指出，香港和新加坡曾經同列「亞洲四小龍」，規模相近，崛起時間相若，多年來兩城漸漸形成競爭之勢。被問及會否擔心「獅城」取代香港，成為國際金融中心？趙善銓則笑言：「香港和新加坡各有優勢，擁有良性競爭才會讓市場成長，沒有誰可取代誰的問題。」他解釋，香港主要可協助發展北亞業務；新加坡則協助發展南亞業務。對於其企業來說，兩地市場相當重要，缺一不可。

【拉近顧客距離】滙豐設ConnectingViews平台　辦調查活動聯繫顧客增忠誠度

記者：曾曉汶

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