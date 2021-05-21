  • 32°C
香港時間 : 2021521日 (五) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】摩通首予中糧家佳康「增持」評級　三大因素將推動估值重估　料潛在升幅逾80%

股樓投資 16:49 2021/05/21

分享：

摩根大通發表研究報告，首予中糧家佳康(01610)「增持」評級，目標價7.3元，潛在升幅逾80%。報告稱，公司以自給自足模式培養及生產生豬，該行料有三大因素推動業務發展及迎來潛在估值重估，。第一，去年底年化生豬產能550萬頭，料支持2020至2022年銷量複合年均增長56.3%；第二，公司2019年提出措施挽留核心人才，料協助公司在非洲豬瘟疫情後生豬銷售快速復甦；第三，公司營運為生豬培養提供成本優勢，支持去年稅前盈利達每公斤22.9元人民幣。

報告稱，公司其他業務如新鮮豬肉、加工肉及肉類進口料已走出谷底，料公司2020至2022年盈利年均複合增長達17.3%。該行予公司預測遠高於市場，認為現估值相當於今年預測市盈率2.9倍屬價格錯配。

大行對中糧家佳康評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

中糧家佳康（01610） 港股

上一篇文章

【櫻淘魔法棒@iM網欄】藝術文化就在香港 Art Basel 再度舉行

下一篇文章

Prime Now服務於年底停止 亞馬遜日後將提供2小時送貨服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落