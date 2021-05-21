【大行報告】摩通首予中糧家佳康「增持」評級　三大因素將推動估值重估　料潛在升幅逾80%

摩根大通發表研究報告，首予中糧家佳康(01610)「增持」評級，目標價7.3元，潛在升幅逾80%。報告稱，公司以自給自足模式培養及生產生豬，該行料有三大因素推動業務發展及迎來潛在估值重估，。第一，去年底年化生豬產能550萬頭，料支持2020至2022年銷量複合年均增長56.3%；第二，公司2019年提出措施挽留核心人才，料協助公司在非洲豬瘟疫情後生豬銷售快速復甦；第三，公司營運為生豬培養提供成本優勢，支持去年稅前盈利達每公斤22.9元人民幣。

報告稱，公司其他業務如新鮮豬肉、加工肉及肉類進口料已走出谷底，料公司2020至2022年盈利年均複合增長達17.3%。該行予公司預測遠高於市場，認為現估值相當於今年預測市盈率2.9倍屬價格錯配。

大行對中糧家佳康評級及目標價：

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